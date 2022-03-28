البيئة: الزراعة الذكية ضمن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين وزيرة البيئة أن الاستراتجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التى انتهت مصر من إعدادها تتضمن تعزيز القدرة على التكيف والمرونة مع تغير المناخ كأحد الأهداف الرئيسية، ويعد الحفاظ على موارد البلاد من تأثيرات تغير المناخ، بما فى ذلك الأراضى الزراعية والمحاصيل هدفا أساسيا.





جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الوزارية رفيعة المستوى حول النُهج المتكاملة للمرونة المناخية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتى ركزت على التحديات المناخية التى تواجه قطاع الزراعة والنظم الغذائية وسبل التكيف معها، وذلك ضمن مشاركة الوزيرة والمبعوث الوزارى لمؤتمر المناخ COP27 فى أسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدبى.

وأشارت وزيرة البيئة إلى إدراج العديد من البرامج المتعلقة بالزراعة فى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، لتنفيذ برامج الزراعة الذكية والرى لتحسين مرونة النظم الغذائية وضمان قدرتها على التكيف مع تغير المناخ، ومنها البرامج التى تركز على تكيف المحاصيل والأنظمة الزراعية مع تغير المناخ فى وادى النيل والدلتا من خلال استخدام الممارسات التكيفية، مثل زراعة الأصناف التى تتحمل الظروف المناخية، وأيضا برنامج نظام المراقبة والإنذار المبكر الذى يزود المزارعين بالمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة والتكيف مع مخاطر تغير المناخ، بالاضافة إلى برامج أخرى عن تأهيل وتحديث نظم الرى.

ولفتت الوزيرة إلى أن أحد التحديات الرئيسية التى تواجه الدول النامية لتسريع وتيرة العمل المناخى تتمثل فى توفير التمويل ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى إشراك مجموعات واسعة من الشركاء وأصحاب المصلحة، وتصميم سياسات عادلة وفعالة، وتوزيع تأثيرات السياسات بشكل منصف، بما يوفر فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية، وأهمية إنشاء منصة تفاعلية ومفتوحة تسمح للأشخاص بمشاركة الحلول، وممارسة إبداعهم ومعرفتهم المحلية فى حل هذه المشكلة العالمية، والمشاركة فى صنع القرار، والمساهمة فى تصميم السياسات وتنفيذ البرامج، لذا راعت مصر إعداد استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ على أساس نهج شامل واستشارى، لإشراك أكبر قدر من الشركاء.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى إطلاق مصر الحوار الوطنى حول التغير المناخى، والذى يتيح الفرصة لإشراك جميع شرائح المجتمع ، من خلال الاستماع إلى أفكارهم وتنفيذها لتكون جزءًا من الحل، موضحة أن نشر الوعى يتطلب الكثير من الجهد والعمل إلا أنه يأتى بنتائج هامة وبناءة.