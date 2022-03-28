سامح شكرى: موقف مصر ثابت فى دعم حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مؤتمر صحفى مشترك اليوم الإثنين مع وزراء الخارجية المشاركين فى الاجتماع السداسى فى إسرائيل: "ممتنون لاستضافة تلك المحادثات البناءة والدقيقة"، متابعا بقوله: "اجتماعنا اليوم يأتى على خلفية الظروف الدقيقة التى تمر بها المنطقة والعالم". وقال شكرى: "مصر أدانت مرارا الاعتداءات الإرهابية، والرئيس السيسى أكد مرارا أهمية العيش فى سلام ومواجهة كل مظاهر العنف والإرهاب". وأكد شكرى قائلا: "نحن نتطلع قدما لتحقيق الفهم المتبادل فى العديد من القضايا الهامة فى المدى القصير وتلك الحساسيات التى تقيد التعاون الحالى فى المنطقة"، مضيفا: "تلك المناقشات أعطتنا الفرصة من أجل تقوية العلاقات وعلى الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية أن يعيشوا جنبا إلى جنب فى سلام تام".

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