/688669/رئيس-صحة-الشيوخ-المشكلة-السكانية-ثاني-أخطر-تهديد-للأمن-القومي-بعد- الإرهاب

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدَّمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر من حيث الحلول والمقترحات التي تدور حولها.

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و عرض الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ التقرير ، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، و قال د. محمد جزر رئيس لجنة الصحة، أهمية وضع ملف الزيادة السكانية على رأس الأولويات، بهدف السيطرة على القضية السكانية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي متماشيا مع توجهات القيادة السياسية بالاهتمام بتلك القضية والعمل على مواجهتها.

محمد جزر : الزيادة السكانية الاخطر على الأمن القومي بعد انحسار خطر الإرهاب

وقال رئيس لجنة الصحة بالشيوخ، عقدت اللجنة نحو 21 اجتماع على مدار شهرين ونصف الشهر، خلال 42 ساعة لمناقشة القضية، وذلك بحضور وزراء الاوقاف والتنمية المحلية والشباب والرياضة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي ورئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ومفتى الديار المصرية

و أَضاف جزر، حاولنا في البحث الذى أعدته اللجنة، تناول بعض المفاهيم للمصطلحات التي تعد مبهمة لدى البعض في هذا المجال ثم انتقلنا لتوضيح مفهوم المشكلة السكانية، موضحا ان القضية اعم واشمل من فكرة" تحديد النسل"، متابعا، حيث يتعلق الأمر بمدى اختلال التوازن مع معدل التنمية.

و أشار جزر، لدولة الهند موضحا أنه بالرغم من ان الهند ثالث اقتصاد عالمى إلا أن ثلثى عدد السكان بها تحت خط الفقر بسبب الزيادة الضخمة للسكان.

وأضاف جزر، ناقوس الخطر يدق ، و من المتوقع ان يصل عدد السكان فى مصر عام 2030 الى 128 مليون نسمة، مشيرا إلى أن ذلك يمثل ثاني أخطر تهديد للأمن القومي بعد تهديد الارهاب ، ويمكننا ان نقول ان الزيادة السكانية الان هي الاخطر على الأمن القومي بعد انحسار خطر الارهاب