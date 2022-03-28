/688668/مطالبا-بتذليل-كافة-العقبات-محافظ-الفيوم-يناقش-استعدادات-موسم-توريد-القمح-2022

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين، الاستعدادات النهائية الخاصة بموسم توريد القمح 2022، وبحث آليات تذليل المشكلات والعقبات خلال أعمال التوريد لعبور الموسم بدون مشاكل أو أزمات، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور ربيع مصطفي وكيل وزارة الزراعة، والمحاسب سيد حرزالله وكيل وزارة التموين، وروساء المراكز والمدن، ورئيس قطاع البنك الزراعي، ومسئولي المطاحن والصوامع والأوقاف، والجهات المعنية. دوت الخليج حيث استعرض وكيل وزارة الزراعة، تقريراً عاماً حول محصول القمح بالمحافظة والأصناف، وعدد الحائزين، والمساحة المنزرعة، مشيرا إلي أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح لهذا العام 208 ألف فدان، تمثل نحو 6 % من إجمالي المساحة المنزرعة على مستوي مصر، وأن متوسط إنتاج الفدان يصل إلي نحو 17 أردب، كما استعرض عدد الصوامع والشون ومراكز التجميع بدائرة المحافظة، والسعات التخزينية لكل منها.

أعمال توريد القمح في المواسم السابقة

و استمع المحافظ، لعدد من الملاحظات حول أعمال توريد القمح في المواسم السابقة، موجهاً بدراستها ووضع الحلول الفورية لأي عقبة لضمان عملية توريد الأقماح في سهولة ويسر.

رفع درجة الاستعداد التام والتأكد من جاهزية الصوامع والشون

وطالب المحافظ، كافة الجهات المعنية، برفع درجة الاستعداد التام والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والمواقع والمساحات التخزينية المخصصة لاستقبال موسم توريد القمح، وضمان تحقيق أعلى معايير جودة التخزين وأعلى معايير الأمن والسلامة حفاظاً على الأقماح المخزنة وسلامة العاملين في تلك المواقع، مع تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين، وإزالة كافة العقبات أمام الموردين، وتقليل وقت الانتظار، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مع المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح.

رصد أي عقبات قد تطرأ أثناء أعمال التوريد وتذليلها

كما وجه المحافظ الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، لرصد أي عقبات قد تطرأ أثناء أعمال التوريد وتذليلها على الفور، موجهاً مسئولي الأوقاف بتوعية المواطنين بالالتزام بكافة القرارات الوزارية المتعلقة بتوريد القمح لهذا الموسم، وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يولي اهتماماً بالغاً بتنمية وتطوير القطاع الزراعي، ودعمه بكافة نظم الميكنة الزراعية، والوسائل التكنولوجية الحديثة، وبخاصة زراعة القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الحيوية.