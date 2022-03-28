/688663/مارثا-محروسنائبة-التنسيقية-تترأس-الإجتماع-الأول-للجنة-بناء-السلام-بالبرلمان-الدولي

ترأست النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو البرلمان الدولي للتسامح والسلام أول اجتماع لها للجنة بناء وزرع السلام التي تولت رئاستها في سبتمبر الماضي في كولومبيا.

مارثا محروس«نائبة التنسيقية» تترأس الإجتماع الأول للجنة بناء السلام بالبرلمان الدولي

جديرأ بالذكر، أن الاجتماع الأول لانعقاد اللجنة في دولة الامارت المتحدة بحضور بعض أعضاء اللجنة من دولة المغرب، وموريتانيا، ليبيا، الامارات، ناهيتي، اليمن، والبرازيل، وتم الاتفاق علي بعض التوصيات الهامة والتي تم عرضها في الاجتماع التالي بين رؤساء اللجان لدراستها وعرضها بالجلسة العامة.

وكان البرلمان الدولي للتسامح والسلام، اختار النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، رئيسا للجنة بناء السلام في العالم، وذلك في إطار فعاليات الجلسة العامة السابعة للبرلمان الذي يضم 83 دولة، والمنعقدة في كولومبيا.

ووعقب اختيارها، القت النائبة مرثا محروس، كلمة البرلمان المصري عن تمكين المرأة، موضوع الجلسة، وتحدثت فيها عن دور مصر الرائد باعتبارها الدولة الأولى في العالم التي تقرر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وبرهنت علي تفعيل هذه الاستراتيجية بتمثيل المرأة في البرلمان المصري بنسبة 25% وكذلك العديد من المناصب النسائية التي تدل على رؤية القيادة السياسية المتثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وإيمانه بالدور الرائد للمرأة المصرية.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هنأت الدكتور محمد إبراهيم منصور بفوزه برئاسة حزب النور، وتتمنى للدكتور يونس مخيون الرئيس السابق للحزب التوفيق في مسيرته السياسية.