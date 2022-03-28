موسيماني يعقد جلسة مطولة مع لاعبي الأهلي استعداداً لمواجهة الهلال السوداني

/688662/موسيماني-يعقد-جلسة-مطولة-مع-لاعبي-الأهلي-استعدادا-لمواجهة-الهلال-السوداني

عقد موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي إجتماع، صباح اليوم الإثنين، باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص موسيماني على عقد اجتماع مطول مع اللاعبين للحديث عن أهمية المرحلة المقبلة التي تشهد عدة استحقاقات مهمة، على رأسها مباراة الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تاريخ مواجهات الفريقين

التقي الفريقين إذ نجح الفريق المصري في تحقيق الفوز بثمان مباريات من أصل 17 مواجهة جمعته بأندية السودان، بينما انتهت 6 مباريات بالتعادل، وتلقى الأهلي 3 خسارات، وسجل لاعبوه خلال هذه المواجهات 23 هدفا، بينما استقبلت شباكهم 13 هدفا.

الأهلي والمريخ السوداني

حقق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ضرب محمد شريف بالهدف الثاني والتقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الثانية والسبعين من عمر المباراة، من خلال علي معلول أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها محمد شريف بتسديدة من لمسة واحدة مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

أكد النادي الأهلي بالهدف الثالث في شباك المريخ السوداني في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر اللقاء، من خلال أحمد عبد القادر استغل خطأ من المدافع صلاح الدين نمر في تمرير الكرة ونجح في قطع الكرة والتوغل بها داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بشكل رائع في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

جاء هدف المريخ السوداني بهدف التعادل في الدقيقة الستين من عمر اللقاء، من خلال متابعة من هجمة منظمة للمريخ على الأهلي، ترتد من الشناوي وتصل لرمضان عجب ويسكنها الشباك بكل سهولة.