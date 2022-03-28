/688660/حملات-تموينية-مكثفة--لضبط-الأسواق-وردع-المخالفين-بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجارى لضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

دوت الخليج ومن جانبها شنت مديرية التموين والتجارةالداخلية وبالتنسيق مع مباحث التموين بحملات تموينية مكثفة على الأسواق أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع اللبان وحلوى الأطفال يدار بدون ترخيص بمركز إدكو وتم التحفظ على ( ٢٠١٦٠٠ قطعة مصاصة أطفال - ⁩٤٣٢٠٠٠ قطعة لبان و٣٠٠٠٠⁦ كرتونة فارغة وإستيكرات وأكياس ) بأسماء علامات تجارية مختلفة .. ضبط مصنع جبن يدار بدون ترخيص وتمكنت إدارة تموين أبو المطامير من ضبط مصنع جبن يدار بدون ترخيص وضبط به ٥ طن ملح مجهول المصدر و٢٠ صفيحة جبن من المنتج النهائي زنة الواحدة ١٣ كجم . وبمركز إيتاي البارود تم ضبط ٦٠٠٠ عبوة عصير مقلدة ومصنعه داخل مصنع بدون ترخيص ، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

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