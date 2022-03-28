/688652/النائبة-إيناس-عصمت-تؤدي-اليمين-الدستورية-عضوا-بمجلس-الشيوخفيديو-صور

أدت اليوم الدكتورة إيناس عصمت عبد الحميد عز، أستاذ قسم إدارة المعلومات بالجامعة الألمانية بالقاهرة، اليمين الدستورية، عضوا بمجلس الشيوخ، خلفًا للنائب الراحل إبراهيم حجازي، الذي وافته المنية في شهر يناير الماضي.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وذلك بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريا بتعيين الدكتورة إيناس عصمت عبد الحميد عز، أستاذ قسم إدارة المعلومات بالجامعة الألمانية بالقاهرة، عضوًا بمجلس الشيوخ خلفًا للنائب الراحل إبراهيم حجازي، الذي وافته المنية في شهر يناير الماضي.

النائبة إيناس عصمت تؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ «فيديو صور»

أداء اليمين يعد تفعيلا للمادة 30 من قانون مجلس الشيوخ والتي تنص على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

وكان قد أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ،خلو مقعد النائب الراحل إبر اهيم حجازى والذى وافته المنية يناير الماضي جاء هذا الإعلان بناء على الإخطار المرسل من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بوفاة المغفور له ابراهيم حجازى عضو المجلس المعين بقرار من رئيس الجمهورية رقم ٥٩٠ لسنة ٢٠٢٠.

النائبة إيناس عصمت تؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ «فيديو صور»

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر من حيث الحلول والمقترحات التي تدور حولها ومن الجدير بالذكر أن اللجنة انتهت إلى أهمية إنشاء هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية لضبط عملية النمو السكاني في مصر.

وانتهى المجلس من الموافقة على 118 مادة من مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة امس حيث استكملت ماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.