/688658/طبيب-مسيحى-يعلق-لافته-تهنئة-بشهر-رمضان-أمام-منزله-بالغربية

«المصريين ايد واحدة» شعار رفعه طبيب مسيحى بمحافظة الغربية، معبرا عنه بتعليق لافته تهنئة بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، وذلك أمام منزله الكائن بشارع عمر عبد العزيز، بمدينة طنطا، فى محافظة الغربية .

دكتور شريف لويز يهنىء الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان

ولاقت اللافتة المدون عليها " دكتور شريف لويز يهنىء الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان"، تقدير واحترام أهالى المدينة، وقاموا بنشرها على وسائل التواصل الأجتماعى، مع كلمات الشكر والأمتنان من هذه الروح الطيبة المعبرة عن الوحدة الوطنية .

وقال دكتور شريف لويز استشارى صدر للأطفال، لـ" دوت الخليج " ، أنه يقوم بتعليق لافته كل عام فى جميع المناسبات منها الإسراء والمعراج، والأعياد خاصة شهر رمضان الكريم منذ ٢٠ سنة، حيث أن المسلمين والمسحيين يعيشوا فى وطن واحد لا فرق بينهم ومشاعر الحب والإيخاء دائما هى السمة الأساسية بين الشعب المصرى المتلاحم كتلة واحدة، مشيرا أنه يحتفل بالشهر الكريم مع جيرانه وأصدقائة ويقوم بتعليق الزينة معهم .

٢٠٠ كشف مجانى فى عيادته الخاصة للمرضى الغير قادرين

وأوضح، أنه أيضا يستقبل ٢٠٠ كشف مجانى فى عيادته الخاصة للمرضى الغير قادرين، منذ ٣٠ عام، ومعروف عنه أنه محب للخير، قائلا: " أنا خدام الغلابة .. اللى عند ربنا باقى كلنا هنروح، وهنتحاسب على صحتنا وشغلنا "، لافتا أنه يسير على خطى والده الطبيب صاحب التاريخ المشرف فى مهنة الطب، ويتمنى بعد عمر طويل أن الجميع بتذكره بالخير وبالدعاء.

فاتح العيادة ووهبت نفسي لعمل الخير

وأختتم دكتور شريف لويز قائلا، " أنا فاتح العيادة ووهبت نفسي لعمل الخير، مش عاوز حاجة من الدنيا غير كدا"، مقدما التهانى للأمة الإسلامية، بمناسبة شهر رمضان.

وفى سياق اخر، تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 9 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز.