رئيس الشيوخ:جهود جبارة بقيادة الرئيس السيسى تلتهمها الزيادة السكانية ودراسة النمو ستضبطها

/688655/رئيس-الشيوخجهود-جبارة-بقيادة-الرئيس-السيسى-تلتهمها-الزيادة-السكانية--ودراسة--النمو-ستضبطها

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال مناقشة المجلس دراسة “النمو السكاني وتنمية الأسرة”، أن شمس ثورة الـ 30 من يونيو أشرقت شمسها بأشعة واقع جديد، عكست من خلاله قدراً أكبر من التمكين للمواطن، إضافة إلى أنها تُشير إلى مستوى أعلى من الاهتمام بالشأن العام، موضحا ان هذا المناخ الجديد حمل في طياته فرصا سانحة، لصياغة برنامج سكاني أكثر كفاءة وفاعلية.

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وأشار رئيس الشيوخ، إلى أن ثورة الـ 30 من يونيو، أفرزت دستورا جديدا نصت مادته الـ 41 ولأول مرة على أن:" تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة"، وتفعيلا لذلك احتل الشأن السكاني الصفحات الأولي في أجندة القيادة السياسية.

وأوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،أن القيادة السياسية، وضعت استراتيجية قومية للسكان والتنمية ٢٠١٥ /٢٠٣٠، وذلك للإرتقاء بنوعية حياة المواطن المصري، من خلال العمل على خفض معدلات الزيادة السكانية، واستعادة ريادة مصر الإقليمية، وذلك باتخاذ خطوات عملية لتحسين خصائص المواطن المصري المعرفية، والمهارية، والسلوكية، إضافة إلى إعادة رسم الخريطة السكانية في مصر.

وتابع عبد الرازق، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء ليستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، عن طريق ضبط النمو السكاني، واتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية من خلال عدة محاور، منها:

الاقتصادى، والذي يعني بتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا .

والخدمى، بتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع مع المتابعة المستمرة.

والثقافى؛ عن طريق رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية.

والتشريعى؛ الذي يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.

والإعلامى؛ نظرًا لأهمية دور الإعلام في توعية المواطنين، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمى بإنشاء منظومة إلكترونية باسم "منظومة الأسرة المصرية"، إضافة إلى التوجه نحو تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن المجلس منذ يومه الأول، لم يدخر جهدًا في السعي إلى تحقيق آمال الشعب، ودعم القيادة السياسية في مبتغاها الوطني، وقد أعانة في رسالته التعاون البنَّاء مع الحكومة الرشيدة، مضيفا” فجائت الدراسة التى ستعرض على حضراتكم ... ثمرة جهد وعلم لجنة الصحة والسكان بالاشتراك مع مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ... وأراها خطوة هامة على الطريق الصحيح ...حيث نكأت جراح المشكلة السكانية...وثبطت أغوارها... فوقفت على أسبابها الحقيقية خلال العقود الماضية... وأشارت إلى سبل علاجها … بعد ان استعانت بالخبراء المتخصصين على المستوى الرسمي والشعبي ...واستمعت إلى وجهات نظر السادة الوزراء المعنيين وغيرهم من ممثلي الجهات ذات الصلة”.

وأضاف رئيس الشيوخ، “ بين أيديكم دراسة داعمة لاستراتيجية الدولة نحو رؤية مصر 2030، أدعوكم والحكومة إلى مناقشتها ...والدلو بخبراتكم فيها...تمحيصًا وتفنيدًا ... لتخرج من مجلسكم برؤية ثاقبة...توصف الدواء لداء خبيث يعيق مجهودات الدولة الجبارة نحو التنمية الشاملة...التى يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ‏وفقنا الله لما فيه الخير للشعب المصري العظيم”.