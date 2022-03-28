/688653/انطلاق-مبادرة-تطهير-خزانات-المساجد--بالبحر-الأحمر

أعلنت شركة مياه البحر الأحمر، اليوم الاثنين، انطلاق مبادرة تطهير وتعقيم خزانات مياه المساجد، حيث بدء فريق قطاع المعامل ومراقبة الجودة باعمال تطهير وتعقيم الخزانات لضمان جودة مياه الشرب التى تصل للمواطنين.

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وأشارت شركة مياه البحر الأحمر، أن فريق المعامل يقوم بإجراء كافه التحاليل الكيميائيه والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه فور الانتهاء من أعمال التطهير للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية .

أعمال تطهير وتعقيم خزانات المساجد

ويواصل فريق المعامل أعمال تطهير وتعقيم خزانات المساجد من خلال فرق متخصصة، ومن جهة اخري يقوم قطاع المعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن.

تواجد كيميائيين فى أماكن الضخ لاجراء تحليل لعينات المياه

كما اشارت الى تواجد كيميائيين فى أماكن الضخ لاجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و 5 معامل متنقلة، وكذلك إنشاء نقط لحقن الكلور والتطهير والتعقيم الدورى للشبكات والخزانات الرئيسية.