/688651/الأهلي-يعلن-خضوع-محمد-عبد-المنعم-لاختبار-طبي-اليوم-بارتداء-قناع-الوجه

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ، إنه اطمأن على حالة مدافع الفريق محمد عبد المنعم، بعد الجراحة التي أجراها في الأنف.

ويرصد دوت الخليجالتفاصيل:

وأوضح أن اللاعب سوف يخضع لاختبار طبي مساء اليوم، مرتديًا القناع الطبي لمعرفة مدى استجابته، وتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

الجدير بالذكر أن تعرض محمد عبد المنعم لإصابة في الأنف أثناء مشاركته في مباراة المنتخب الوطني أمام السنغال في تصفيات كأس العالم.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

ويستعد الأهلي لمباراة الهلال ‏السوداني ضمن منافسات الجولة ‏الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في الثالث من أبريل القادم.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على الحديث مع الجهاز الطبي على هامش ‏مران ‏اليوم لمتابعة الملف الطبي لبعض اللاعبين الذين يقومون بتنفيذ مراحل جديدة في ‏البرامج التأهيلية ‏الخاصة بهم، لتجهيزهم للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات ‏الجماعية.‏

وعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل التتش، ‏وأجرى الجهاز الفني ‏تقسيمة الكرة في بداية التحضيرات لمباراة الهلال. ‏

كما خاض حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم ‏تحت ‏إشراف ‏ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.‏

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 7 نقاط، فيما يحتل المريخ المركز الرابع برصيد 4 نقاط، والهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر بطل جنوب إفريقيا ماميلو صن داونز جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة.