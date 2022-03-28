«الراحل أحد مفاتيح نجاح الأعمال الفنية».. وزيرة الثقافة تنعى عهدى صادق بكلمات مؤثرة

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توفى صباح اليوم الفنان عهدي صادق عن عمر يناهز 71 عامًا وذلك بعد تعرضه لأزمه صحية دخل بسببها العناية المركزة وقد تدهورت حالته خلال الأيام الماضية، وقد نعاه العديد من الشخصيات المهمة على رأسهم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.

دوت الخليج يرصد لكم نعي وزيرة الثاقفة إيناس عبد الدايم للراحل عهدي صادق وذلك خلال السطور القادمة.

وزيرة الثقافة تنعي عهدي صادق

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنان الراحل عهدى صادق الذى رحل عن عالمنا اليوم الاثنين بعد صراع مع المرض وقد قالت إن الراحل احد مفاتيح نجاح الكثير من الاعمال التى شارك بها، وأشارت أنه كان متميز فى تجسيد الشخصيات المركبة وبعد ذلك قدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

سمية جاهين تكشف موعد جنازة عهدي صادق

ومن الجديرب الذكر، أن أعلنت سمية جاهين عبر فيسبوك عن مكان وموعد جنازة الراحل: موعد الجنازة الساعة ٤ بالكنيسة الإنجيلية بالقاهرة الجديدة.

وتابعت سمية: عمو عهدي صادق خلاص ارتاح كنت بحاول أهيأ نفسي للحظة دي بقالي شوية وأقول لنفسي إني أبقى أنانية لو اتمنيت له أي حاجة غير إنه يرتاح من آلام المرض لكن مافيش كلام في الدنيا ممكن يوصف الوجع اللي في قلبي.

واختتمت سمية قائلة: حتوحشني قوي يا حبيبي ياللي من يوم ما بابا مشي وانت واخدني في حضنك ومغرقني حب وعطاء ودلع غير مشروط.

بداية عهدي صادق الفنية

وبدأ عهدي مسيرته الفنية في فترة السبعينيات عن طريق أدائه لبعض الأدوار القصيرة لم يحصل على فرصة أخذه للبطولة في أي عمل فني حتى الآن ولكن على الرغم من كل هذا إلا أن هذه الأدوار الصغيرة جعلت له مكانة مميزة داخل الوسط الفني وداخل قلوب المشاهدين كما أن عدد الأدوار التي قام بها خلال مسيرته الفنية تصل إلى عدد أكثر من 200 دور وكان له القدرة على القيام بكل الأدوار في كل الأشكال وبطرق مختلفة، وبعد عمله في المسرح الخاص بالدولة تم رفعه على المعاش وأصبح يعيش من هذا المعاش على الرغم من أنه مبلغ صغير كما أن الإذاعة والتليفزيون من حين لآخر يرسلون إليه ليقدم بعض الأعمال.