«تراجع كبير».. أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر، تراجعا كبيرا، صبح اليوم الإثنين، نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار الذهب عالميا علي الرغم من استقرار أسعار الدولار في مصر.

دوت الخليج يتسعرض أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 18 قيراط في مصر اليوم الإثنين28 مارس :

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطا في مصر اليوم الإثنين 840جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر اليوم الإثنين 28مارس :

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في مصر اليوم الإثنين، ٩٨٠جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر اليوم الإثنين 28مارس :

سجل سعر الذهب عيار 24 قيراطا في مصر اليوم الإثنين، ١١٢٠جنيها للجرام.

سعر الاوقية: ١٩٣٠ دولار.

الحكومة تقرر السماح بإقامة موائد الرحمن ومد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي برمضان

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، علي عدة إجراءات منها تخفيف عدد من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة فيروس "كورونا"، وفي مقدمتها السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذلك أداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان.

وكذلك الموافقة على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، فضلا عن مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها في شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحاً، على أن يُصدر وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، القرارات التنفيذية الخاصة بهذا الشأن.