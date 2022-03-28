/688664/4-قوانين-حكومية-أمام-النواب-غدا--العلاوة-وزيادة-المعاشات-الأبرز-البرلمان-يصوت-نهائيا-على-تعديلات-السفن-والهجرة-غير-الشرعية-والوساطة-التجارية

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يومي الثلاثاء والأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث من المقرر أن يأخذ الموافقة النهائية على ثلاثة مشروعات قوانين سبق وأن وافق عليها في المجموع في الجلسات السابقة، وهي مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

دوت الخليج

ومشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982، ومشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016

تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

كما يناقش المجلس خلال جلسته العامة غدا، 4 مشروعات قوانين حكومية جديدة، حيث تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية

الاذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران

كما يناقش تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب الدكتور طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع ويناقش المجلس في جلسة الاحد أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة السياحة والطيران المدني عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى رحلاتها من / وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.

صيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية

ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (دوت الخليج 1) بميناء دمياط .

كما يحدد المجلس موعد مناقشة نحو 13 طلب مناقشة مقدمة من النواب يطالبون فيها باستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات الهامة.

تحفيز التجارة والاستثمار في مصر

وخلال جلسته العامة الأربعاء، يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، التعليم والبحث العلمي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

مكافحة الإرهاب

ويناقش أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز س. ص لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، الموقع في القاهرة بتاريخ 4/11/2021.

وينظر المجلس، أيضا نحو 37 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب، ومن المنتظر ان يقوم المجلس باحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.