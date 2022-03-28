حملة مكبرة على الزراعات المخدرة بسيناء بالتعاون بين القوات المسلحة والداخلية (إنفوجراف)

نفذت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني، وعناصر من وزارة الداخلية، حملة مكبرة للبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات والمواد المخدرة. ويأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة لمجابهة انتشار الزراعات المخدرة والتصدي للمهربين والعناصر الإجرامية والتخريبية وتضييق الخناق على زارعي ومروجي تلك السموم بالمناطق الجبليه بجنوب سيناء.



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