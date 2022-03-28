بـ250 جنيها.. «حصص مصر» منصة إلكترونية لطلاب الإعدادية والثانوية

جدة - نرمين السيد - إذا كنت طالبا بأحد الصفوف الدراسية من الثالث الإعدادى وحتى الثالث الثانوى العام، وتعانى من تكلفة الدروس الخصوصية واستنفاذ وقتك فى الذهاب والإياب، فوزارة التربية والتعليم تقدم لك فرصة تخلصك من هذا العناء، من خلال منصة "حصص مصر" الإلكترونية، التى تقدم لك شرحا وافيا لجميع المناهج بطريقة تفاعلية، إضافة إلى مراجعات ونماذج تدريبية على الامتحانات، كل هذا مقابل 250 جنيها فقط سنويا.

واستحدثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منصة "حصص مصر" فى ضوء خطتها لبلورة نظام التعليم الحالى، مستهدفة دعم التجربة التعليمية وخلق مناخ مثالى يوفر محتوى عالى الجودة للطلاب والطالبات، يساعدهم على استيعاب المعلومة بشكل مبسط وسلس على مدار الساعة، مع القدرة على تطبيق هذا الفهم وحل الأسئلة والتدريبات العملية بصورة تفاعلية.

وتوفر المنصة للطلاب شرحا مفصلا للمناهج التعليمية التابعة للوزارة، من خلال دروس تفاعلية مصورة لمعلمين ومعلمات من أكفأ الكوادر المدربة على النظام الجديد لفهم المناهج والتعامل مع نظام التقييم الجديد بشكل يرسخ ممارسة المعرفة بدلا من الحفظ، إضافة إلى تطبيقات وأسئلة وتدريبات شاملة على الامتحانات، تفى باحتياجات جميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية والصفوف الثانوية.

وتنقسم منصة حصص مصر إلى قسمين: مناهج ومراجعات، ويتاح داخل قسم المناهج تمارين على كل وحدة، أما قسم المراجعات فيضم فيديوهات مراجعة وبنك تمارين وامتحانات تدريبية.

وبالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية، فالآن أصبحت أيقونة "حصص مصر" موجودة على التابلت ويمكن استخدامها بدلا من المتصفح العادى.

وتوفر المنصة الدروس التفاعلية فى جميع المناهج لطلاب المدارس العربية والإنجليزية وأيضا الفرنسية، ويمكن للراغبين فى الاطلاع على منصة حصص مصر، الدخول على هذا الرابط.

أما للتسجيل فى المنصة للحصول المادة العلمية فيمكن الضغط على هذا الرابط.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، نبهت على الطلاب فى أكثر من مناسبة بعدم اللجوء للدروس الخصوصية، التى تثقل كاهل الأسرة المصرية لارتفاع أسعارها، كما تؤثر سلبا على أهداف التعلم المنشودة، إذ ترسخ قاعدة الحفظ بدلاً من الفهم، وقال عنها وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، إنها تدرب الطلاب على طريقة الإجابة عن أسئلة الامتحانات، بينما تغفل هدف التعلم من أجل المعرفة، الذى ينشده نظام التقييم الجديد المبطق حاليا فى المرحلة الثانوية.