الإنجيلية تنعى الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب

جدة - نرمين السيد - نعت الطائفةُ الإنجيليَّةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكى، الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب، البطريرك الشرفى للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وكاردينال الكنيسة الجامعة، الذى رحل عن عالمنا بعد تاريخ طويل من حياة العطاء، التى جسَّد فيها معانى المحبة والتقوى والإيمان.





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