3 أيام.. مواعيد الصلاة والجنازة على الكاردينال أنطونيوس نجيب

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تقام الصلاة بكاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك، بمدينة نصر فى المواعيد التالية:

ـ الإثنين 28 مارس، من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساء، وعرض الجثمان بالكاتدرائية، للصلاة والزيارة، وإلقاء نظرة الوداع من المؤمنين.

ـ الثلاثاء 29 مارس، من العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، للصلاة والزيارة، وإلقاء نظرة الوداع من المؤمنين، وكذلك من الساعة السادسة، وحتى التاسعة مساء، من أجل الصلاة والزيارة، وإلقاء نظرة الوداع.

ـ الأربعاء 30 مارس، وستكون صلاة القداس الإلهى والجناز فى الثانية عشر ظهرًا.

ويستقبل آباء السينودس البطريركى المقدس، والإكليروس العزاء بقاعة كاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك، بمدينة نصر، يوم الأربعاء 30 مارس من الساعة السادسة، وحتى التاسعة مساء.