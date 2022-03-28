4 قاطرات وكراكتان.. أبرز مميزات أسطول قناة السويس (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الأسطول البحرى لهيئة قناة السويس يتضمن 2 كراكة هما الأكبر بالشرق الأوسط "مهاب مميش" و"حسين طنطاوى"، ويسهمان فى الحفاظ على أعماق القناة وتنفيذ المشروعات، يبلغ طول الواحدة منهما 147.4 م، بعرض 23 م، وعمق 7.7 م، وغاطس 5.5 م، وإنتاجية 3600 م3 رمل/ ساعة على طول 4 كم.





جاء ذلك فى الإنفوجرافيك الذى نشره مركز المعلومات، اليوم الإثنين، حول أبرز مميزات الأسطول البحرى لهيئة قناة السويس والتى جعلته يمتاز بالقوة والتنوع للمعاونة فى عبور السفن وتطوير المجرى وتنفيذ المشروعات الجديدة. وأشار إلى أن الأسطول يضم أيضًا 4 قاطرات جديدة فى ترسانة بورسعيد البحرية من طراز "مصاحب" بقوة شد 70 طنا، وطول 35.87 م، وعرض 12.5 م، وغاطس 3.35 م، وبسرعة 13 عقدة، ولفت إلى أنه يجرى بناء 5 قاطرات جديدة بترسانة جوانزو الصينية، مضيفا أنه تم بناء 10 لنشات متطورة لاستخدامها فى عمليات الإرشاد. وبين أنه انضمت للقناة 3 وحدات جديدة لمكافحة التلوث البترولى مصنعة من الألومنيوم، وهى الوحدات الأولى من نوعها فى مصر والشرق الأوسط.

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