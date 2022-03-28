«الأنبا أنطونيوس نجيب».. رحيل هادئ لرجل المحبة والسلام

جدة - نرمين السيد - «الهدوء والسماحة والمحبة الحقيقة للجميع» من الصفات اللامعة فى شخصية الكاردينال أنطونيوس نجيب البطريرك الشرفى للكنيسة الكاثوليكية بمصر، الذى توفى اليوم عن عنر ناهز 87 عاما.





ولد الأنبا أنطونيوس نجيب عام 1935، بمركز سمالوط فى محافظة المنيا، ورسم كاهنا عام 1960، وحصل على الماجستير عام 1962 من كلية اللاهوت والعلوم الإنسانية، وفى عام 1964 تخرج من كلية انتشار الإيمان فى روما.

عاد لمصر حيث خدم ككاهن، وفى عام 1977 رسم مطرانا للأقباط الكاثوليك على كرسى المنيا، وكان الأنبا أنطونيوس رغم تواضعه مثقف من طراز فريد، يجيد عددا من اللغات، منها «الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية»، وله العديد من الأنشطة الاجتماعية والمؤلفات بالعربية والإنجليزية أشهرها كتاب «إنجيل الهناء»، حيث فسر فيه تطوبيات السيد المسيح فى عظته الشهيرة، وجعل كلمة المسيح «طوبى لكم» بمعنى «الهناء والسعادة لكم».

وبسبب اهتمامه الشديد بالثقافة افتتح دار بطرس الرسول للنشر والترجمة لخدمة الكنيسة الكاثوليكية بمصر ونشر الكتب المهمة من خلالها، وتعتبر من أهم وأبرز أعماله فى خدمة الكنيسة.

فى مارس 2006 أنتخب الأنبا أنطونيوس نجيب، من سنودس بطريركا للكنيسة الكاثوليكية بمصر، وفى 2010 وضعه البابا بينديكتوس السادس عشر بابا الفاتيكان فى رتبة كاردينال لينضم إلى مجلس الكرادلة - وهوأعلى سلطة دينية – بالفاتيكان، وهى الهيئة التى يختار منها بابا الفاتيكان.

امتاز الأنبا أنطونيوس بسماحة وحب كبيرين للجميع، ولعل عظاته فى الأعياد تكشف عن هذا الملمح المهم فى شخصيته، فكان يحرص على تقديم المحبة والشكر للجميع معتبرهما مصدرا للنور.

وكمثال لذلك ما جاء فى رسالته لعيد الفصح فى 2010 يقول: «نشكر الله من أجل كل الذين يجعلون من حياتهم شمعة تضىء وتحترق ليستنير بها الناس.. من أجل الوالدين، ولا سيما الأمهات، وقد احتفلنا بعيد الأم من مدّة قريبة.. من أجل كل القائمين بأمانة وإخلاص بمسئوليات قيادية فى بلدنا الحبيب، وفى كل بلاد العالم.. من أجل الرؤساء الكنسيين، قداسة البابا بندكتوس السادس عشر، وقداسة البابا شنودة الثالث، وباقى رؤساء الكنائس فى العالم.. ومن أجل رؤساء الأديان الأخرى، وعلى رأسها الدين الإسلامى.. ولهؤلاء ولسائرالقادة الدينيّين، نلتمس من الله أن يهبهم النور ليكونوا هم بدورهم نورا ينشر الحقّ والخير والسلام والحب، بمثالهم وبكلمتهم».

وبتابع: «وإننى أودّ أن أذكر هنا بكل حبّ وتقدير واعتزاز، الراحل الكريم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور الشيخ محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر الشريف، الذى فارقنا إلى رحمة الله، بعد حياة حافلة بالعطاء والموّة والمحبة، ونتمنى كلَ توفيق لخلـَفه الجليل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور الشيخ أحمد الطيب».