بدء أعمال غسيل شبكات مياه الشرب بمحافظات القناة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة عبد الحميد عصمت، إنه تم بدء أعمال غسيل شبكات مياه الشرب بإقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، طبقا لخطة الشركة الموضوعة، بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية، ضمانا لجودة المياه المقدمة للمواطنين.





وأكد عصمت - فى بيان صحفى اليوم الاثنين - أنه يتم إجراء غسيل شبكات مياه الشرب فى جميع المراكز والقرى، بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، حيث يتم فتح محابس المياه وإجراء محضر تضامنى بذلك، بالإضافة لأخذ عينات للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، استمرارا لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمات متميزة.

وقال رئيس الشركة إنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب على مستوى محافظات القناة الثلاث، لافتا إلى أن الفرق المتخصصة بالشركة تعمل على سحب عينات عشوائية من مياه الشرب، من المنازل، ودور العبادة، والمقاهى، من مختلف المناطق، وتقديم بيان إحصائى بإجمالى عدد العينات التى يتم أخذها، لإجراء التحليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية" يومياً على مدار لـ 24 ساعة.

ووجه عصمت، رؤساء المناطق وفنيى وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع محطات مياه الشرب، والشبكات والخطوط التابعة لها، الرئيسية والفرعية؛ لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أى مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم أيضا شن حملات مكبرة للمرور على الأماكن التى تستخدم مياه الشرب فى غير الغرض المخصص لها، من خلال لجان متخصصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى أن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، وأن الشركة ستستمر فى مواجهة تلك الممارسات تطبيقاً لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية.