«التنسيقية» تهنئ الدكتور محمد إبراهيم منصور برئاسة «النور» وتتمنى للدكتور يونس مخيون التوفيق في مسيرته السياسية 

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دوت الخليج

«التنسيقية» تهنئ الدكتور محمد إبراهيم منصور برئاسة «النور»

وتمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسيسيين، للدكتور يونس مخيون الرئيس السابق للحزب التوفيق في مسيرته السياسية.

هذا واستكملت التنسيقية، جولاتها التدريبية في دوائر نوابها بمحافظة المنيا، حيث جاء ذلك في دائرة النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، واستمر التدريب الذي يقدمه نادي مدربي التنسيقية لمدة 3 أيام بشكل مكثف، وتضمن عددا من الموضوعات المهمة.

كما افتتح التدريب، النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، بمحاضرتين بعنوان "الإدارة المحلية في الدستور والقانون ومهام المحليات وأدواتها الرقابية".

وفي اليوم الثاني، قدم النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، تدريبا بعنوان "إدارة الحملات الانتخابية واستخدام السوشيال ميديا في الدعايا الانتخابية".

واختتم البرنامج في اليوم الثالث المهندس رامي عمرو كُريم، وقدم تدريبا على مهارات التواصل والتعامل مع شكاوى المواطنين.

كانت النائبة هيام فاروق أعلنت عن الدورة التدريبية، وتم فتح باب التسجيل للراغبين، وجرى عقد المقابلات الشخصية لتحديد العناصر المناسبة. يأتي هذا في إطار حرص التنسيقية على تدريب الكوادر السياسية، ونقل خبرات أعضائها ونوابها للراغبين في العمل السياسي. وشهد التدريب حضور محمد طه، من لجنة التنظيم، وإسلام حمدي، من نادي المدربين.

يذكر أن وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شارك في مؤتمر «مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحولات العالمية.. نحو مزيد من التوطين والتكامل»، الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في أحد فنادق القاهرة، حيث تم فى الجلسات الأولي بحث التحولات النوعية عالميا وتأثيرها على الصناعة المصرية، وآفاق توطين الصناعات التكنولوجية، وأهمية تقديم حوافز للمستثمرين وفوائد تدريب العاملين في المجال الصناعي، وحتمية وجود خريطة صناعية.