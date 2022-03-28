تداول 1525طن بضائع و 425 شاحنة و 17 سيارة بمواني البحر الاحمر

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شهدت مواني البحر الاحمر استقرارا في الحركة الملاحية و حركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول و مغادرة 7 سفينة خلال اليوم.

دوت الخليج

حيث سجلت الهيئة بموانيها وصول سفينة بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 6 سفن بضائع عامة ومتنوعة ، فيما ترسو على الأرصفة 12 سفن ، ومن المنتظر دخول 3 سفينة جديدة اليوم

واوضح مسئول بالهيئة انه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

شملت حركة الصادرات تداول 1525 طن بضائع عامة ومتنوعة و 425 شاحنة و 17 ملاكي

حيث شملت حركة الصادرات تداول 1525 طن بضائع عامة ومتنوعة و 425 شاحنة و 17 ملاكي، فيما غادر ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 63 شاحنة و 2 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 59 شاحنة و 8 ملاكي و السفينة امل بحمولة 81 شاحنة و 6 ملاكي و بوسيدن اكسبريس بحمولة 120 شاحنة و 1 ملاكي ووصول السفينة DSM CASTOR فارغة لشحن فوسفات .

كما غادر ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم تصدير 66 شاحنة بحمولة 1525 طن بضائع عامة.