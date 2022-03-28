/688644/تداول-26-سفينة-للحاويات-والبضائع-العامة-بميناء-دمياط

أكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء شهد تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة و3823 شاحنة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

دوت الخليج

وأوضح المركز الإعلامي للميناء، في بيان اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 15060 طنا تشمل 6060 طن فوسفات و7100 طن يوريا و1900 طن كوارتز.

تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

وأشار إلي أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 54663 طنا تشمل 14673 طن قمح و9590 طن حديد و8400 طن خردة و16000 طن ذرة و6000 طن فول.

وأكد المركز الإعلامي للميناء، أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 1038 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وملوخية وبامية وسبانخ وقرنبيط وخس وخرشوف وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (فول سودانى وثوم وكراوية وبصل وزيتون وبرسيم) وفواكه (فراولة ويوسفي وبرتقال) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب والسعودية وإنجلترا ومالطا وكرواتيا وأمريكا والهند وإيطاليا وسلوفينيا و أسبانيا وألمانيا.

وأوضح أن عدد الحاويات الواردة بلغ 131 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2035 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 123067 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 123068 طنا .