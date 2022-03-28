/688641/أميرة-أبوشقة-تطالب-بالالتزام-بمحتوى-فنى-وإعلامي-يحافظ-علي-هويه-الأسرة-المصريه-خلال-رمضان

طالبت النائبه أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، مسئولي ومقدمى المواد الإعلامية علي الشاشات المصرية بتفعيل ميثاق الشرف الإعلامي، والالتزام بالثوابت الدينية والأخلاقية في المحتوى الفني والإعلامي الذي سيقدم للأسر المصرية، علي الشاشات المصرية خلال الشهر الفضيل.

دوت الخليج

وأضافت أبوشقة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بأن رسالة الفن لها كل التقدير والاحترام، ولكن مع الالتزام بالحفاظ علي الهوية المصرية، وعدم تقديم محتوى يخدش حياء للأسر أو يصدر أفكار إجرامية، أو متطرفه بعيدا عن أخلاقيات الشعب المصري، مشددة علي ضرورة تبني اتجاة يحافظ علي القيم المصرية وتعزيز فكرة الترابط بين نسيج الوطن والبعد عن الاسفاف والابتزال، وتقديم وجبه فنية وإعلامية رمضانية تتناسب مع هوية الشعب المصري والأسر المصرية.

أميرة أبوشقة تطالب بالالتزام بمحتوى فنى وإعلامي يحافظ علي هويه الأسرة المصريه خلال رمضان

وأهابت أبوشقة، بالأجهزة الحكومية والهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الدولة للإعلام، في القيام بدورهم في متابعة المحتوى الفنى والإعلامي الذي سيقدم خلال شهر رمضان الكريم، للتدقيق فيما يقدم من أعمال تساهم في تشكيل الفكر بالنسبه للنشء، وتبرز تقاليد الشعب المصري بصورة متحضرة.

ولفتت إلي ضرورة تبني برامج ومواد فنية تعرض البطولات التي قامت بها قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة في حربهم ضد الإرهاب، لزرع حب الوطن في قلوب أبنائنا والتذكير ببطولات ابطال مصر الأوفياء.

وطالبت أبوشقة، المؤسسات الدينية وعلي رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في العمل علي إعداد برامج توعوية تبث علي الشاشات أوعلي منصات السوشيال ميديا للتذكير بفضائل الشهر الكريم لاغتنام الرحمات والأجر والثواب.