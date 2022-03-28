محافظ الغربية يتفقد مواقع تخزين القمح لاستقبال محصول 2022

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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الاثنين ، بجولة تفقدية لعدد من صوامع مركز ومدينة طنطا للاطمئنان على جاهزيتها لإستقبال موسم القمح 2022 والذي سيبدأ في الأول من أبريل المقبل، وذلك لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال القمح وتخزينه بطريقة صحيحة واستيعاب كميات القمح المتوقعة لهذا الموسم.

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الجولة بدأت بتفقد صومعة طنطا القابضة والتي تبلغ سعتها التخزينية 45000 طن قمح ، كما تفقد المحافظ الأعمال بصومعة طنطا المعدنية والتي تبلغ سعتها التخزينية 20000 طن، وفي مركز طنطا تفقد المحافظ صومعة شبشير الحصة بسعة تخزين 15000 طن وأختتم المحافظ جولته بتفقد شونة الريان الأسمنتية بسعة تخزينية 6000 طن .

استمرار جولات المتابعة والمرور على المواقع التخزينية بالمحافظة

وأكد رحمي على استمرار جولات المتابعة والمرور على المواقع التخزينية بالمحافظة من صوامع وشون أسمنتية ومعدنية لرفع كفاءتها الاستيعابية وتوفير شروط الحماية المدنية بها وذلك لضمان إتمام عملية تخزين جيدة تضمن الحفاظ على جودة محصول القمح .

رافق المحافظ خلال جولته المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا والأستاذ محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

المؤتمر الأول للعناية المركزة لطب الأطفال بكلية الطب بالجامعة

فيما تعقد جامعة طنطا ، اليوم الإثنين، فاعليات المؤتمر الأول للعناية المركزة لطب الأطفال بكلية الطب بالجامعة ومستشفياتها، تحت عنوان: "العناية المركزة وكورونا"، وذلك على مدار يومين بقاعة المؤتمرات بكلية الطب بجامعة طنطا .

يقام المؤتمر فى إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لجامعة طنطا برعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور محمد حنتيرة وكيل كلية الطب للدراسات العليا، تحت إشراف الدكتور محمد الشنشورى رئيس قسم الأطفال، والدكتور خالد طلعت رئيس وحدة العناية المركزة لطب الأطفال بكلية الطب.

يتناول المؤتمر 3 محاور رئيسية : تأثير الكورونا على كل أجزاء الجسم، التطعيم، رحلة الكورونا من الشك إلى ما بعد التعافي، بمشاركة نخبة من علماء طب الأطفال والعناية المركزة لطب الأطفال من جامعات عين شمس وبنها والزقازيق.