محافظ قنا يتابع مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحى بمنطقة المنشية

تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، صباح اليوم الاثنين، في جولة ميدانية بمنطقة المنشية وسط مدينة قنا لمتابعة سير العمل بمشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة الممول من صندوق التنمية الحضارية ، رافقه المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والعميد أحمد صقر مدير إدارة مرور قنا، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، والمهندس أبوبكر سطوحى مسئول الشركة المنفذه للمشروع ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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وأشار محافظ قنا إلى أن مشروع إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى يأتى بطول 280 م بأقطار 630 ملم و 450 ملم بتكلفة مالية تصل إلى 5.5 مليون جنيه ، فضلا عن تركيب وصلات الصرف الصحى الخاصة بمجموعة المدارس الكائنة بمنطقة المنشية، ومن المقرر الإنتهاء منها خلال الأيام القليلة القادمة.

مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب

وأضاف الداودي أن مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب يشمل تغيير خطوط المياه القديمة المتهالكة بأطوال 2250 م قطر 8 بوصة ، و 2250 م قطر 6 بوصة ، و 200 م قطر 4 بوصة ، بالإضافة إلى عمل الوصلات المنزلية ، بتكلفة مالية تصل إلى 4.5 مليون جنيه ، موضحا أن الخطوط الجديدة تأتى بنظام "PVC" البلاستيكية لتتواكب مع متغيرات الحياة، كما أنها صحية أكثر وتدوم لفترة أطول، كما وجه مسئولى الشركة المنفذة بسرعة إنجاز الأعمال والإنتهاء منها في أقرب وقت ممكن تمهيدا لبدء أعمال رصف الشوارع وإعادة المنطقة لمظهرها الحضارى .

أهمية المشروع والفوائد التى ستعود على اهالى المنطقة عقب الإنتهاء من تنفيذه

كما إلتقى " الداودى " بعدد من المواطنين ، وأوضح لهم أهمية المشروع والفوائد التى ستعود على اهالى المنطقة عقب الإنتهاء من تنفيذه ، أيضا اطمئن على أسعار السلع الغذائية في عدد من المحال التجارية لبيع السلع الغذائية ، مطالبا أصحابها بالإلتزام بالأسعار المقررة ، حيث أعرب المواطنين عن تقديرهم لمحافظ قنا لما يوليه من اهتمام بمتابعة سير المشروعات وحرصه على توفير أقصى درجات الراحة للمواطنين .