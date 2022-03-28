موعد ومكان جنازة الراحل عهدي صادق

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل جنازة الراحل عهدي صادق وذلك خلال السطور القادمة.

موعد جنازة الراحل عهدي صادق

كتبت سمية جاهين عبر فيسبوك: موعد الجنازة الساعة ٤ بالكنيسة الإنجيلية بالقاهرة الجديدة.

وتابعت سمية: عمو عهدي صادق خلاص ارتاح كنت بحاول أهيأ نفسي للحظة دي بقالي شوية وأقول لنفسي إني أبقى أنانية لو اتمنيت له أي حاجة غير إنه يرتاح من آلام المرض لكن مافيش كلام في الدنيا ممكن يوصف الوجع اللي في قلبي.

واختتمت سمية قائلة: حتوحشني قوي يا حبيبي ياللي من يوم ما بابا مشي وانت واخدني في حضنك ومغرقني حب وعطاء ودلع غير مشروط.

أزمة عهدي صادق الصحية

ومن الجدير بالذكر، أن قد أعلن الفنان صبري عبدالمنعم عن أزمة عهدي صادق من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال الأيام الماضية قال فيه: صديق العمر عهدي صادق بالعناية المركزة بمركز القاهره لأمراض الكلي في حالة غير جيدة، ادعوا له بالشفاء.

وبدأ عهدي مسيرته الفنية في فترة السبعينيات عن طريق أدائه لبعض الأدوار القصيرة لم يحصل على فرصة أخذه للبطولة في أي عمل فني حتى الآن ولكن على الرغم من كل هذا إلا أن هذه الأدوار الصغيرة جعلت له مكانة مميزة داخل الوسط الفني وداخل قلوب المشاهدين كما أن عدد الأدوار التي قام بها خلال مسيرته الفنية تصل إلى عدد أكثر من 200 دور وكان له القدرة على القيام بكل الأدوار في كل الأشكال وبطرق مختلفة .

بعد عمله في المسرح الخاص بالدولة تم رفعه على المعاش وأصبح يعيش من هذا المعاش على الرغم من أنه مبلغ صغير كما أن الإذاعة والتليفزيون من حين لآخر يرسلون إليه ليقدم بعض الأعمال.

من هو عهدي صادق؟

اسم الشهرة عهدي صادق ولكن اسمه الكامل عهدي صادق بشاي، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية وله العديد من المسلسلات مثل : مسلسل ليالي الحلمية عام 1987، مسلسل رأفت الهجان ج1عام 1987، مسلسل بوابة الحلواني عام 1992، مسلسل أرابيسك عام 1994، مسلسل حلم الجنوبي عام 1995 كما له العديد من المسلسلات والأفلام الأخرى.