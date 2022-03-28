دوت الخليج ينشر تقرير دفاع النواب بشأن المقر الخاص بمركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب

/688635/تحيا-مصر-ينشر-تقرير-دفاع-النواب-بشأن-المقر-الخاص-بمركز-الساحل-والصحراء-لمكافحة-الإرهاب

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الثلاثاء، عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز س . ص لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمـع دول الساحل والصحراء (س . ص)، الموقع في القاهرة بتاريخ 4\11\2021.

دوت الخليج

مركز مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء

الهدف من الاتفاقية

تهدف الاتفاقية إلى بدء تفعيل "مركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء " كأحـد أهـم مكونات وآليات تجمع دول الساحل والصحراء، وذلك في إطار جهود مصر لدعم قدرات أشقائها من الدول الأفريقية وتأكيدا على الدور المصري المحوري في محيطها القاري، وقد تم إنشاء المركز لتنسيق جهود الدول الأعضاء للتجمع، وتبادل المعلومات التي تعين هذه الدول على المواجهة الشاملة للإرهاب وتحقيق رسالة المركز المنشودة لدعم السلم والأمن وتحقيق أهدافه في مواجهة الإرهاب، وتعتبر القيم التي يقوم عليها إنشاء المركز هي التضامن وتوطيد الأخوة بين الشعوب، وضرورة الكفاح الجماعي والفعال ضد الإرهاب، وذلك في ظل تطوير التجمع لأنشطته وفعالياته في عدة مجالات، من بينها التنموي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها، لخدمة المجتمع الإفريقي، بالإضافة إلى المجال الأمني ومكافحة الإرهاب. وقد جاءت بنود الاتفاقية موضحة الإطار القانوني لإنشاء المركز، وكذلك المميزات الممنوحة له والتي توفرها دولة المقر من حيث تمتعه بالشخصية القانونية والأهلية وتوفير جميع خدمات المرافق العامة، والتعهد بحمايته والمحافظة على النظام في المنطقة المجاورة له.

رأى اللجنة المشتركة

بعد أن تدارست اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة ٢٠٢٢، وفي ضوء ما أبداه السادة مندوبو الحكومة من إيضاحات فإنها ترى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب والذي يعكس إرادة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في التجمع لمكافحة الإرهاب واستعادة الظروف المناسبة للتنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي في فضاء الساحل والصحراء (س.ص)، وسيشكل المركز إطار عمل لإجراء التحليلات الاستراتيجية والإجراءات التنفيذية وستساهم جميع أنشطته في حل المشكلات التي أنشئ من أجلها، وسيزود المركز الدول الأعضاء بالتدريب الإضافي اللازم لتعزيز قدرات قوات الدفاع والأمن لديها من أجل المكافحة الفعالة، على المستويين الوطني والإقليمي، ضد الجماعات الإرهابية مهما كانت طبيعتها.

سينتج عن ذلك إيجاد تآزر كبير بين العديد من المنظمات والوكالات الحكومية أو غير الحكومية، التي توفر الموارد والمعرفة العامة والمتخصصة والمعلومات، للتمكن بشكل نهائي من اكتشاف الأنشطة الإرهابية ومنعها وتخفيف آثارها، وتحسين قدرات قوات الدفاع والأمن في أداء مهمتها المتمثلة في حماية الأرواح ومنع الأنشطة الإجرامية. وفي ضوء ما تقدم فقد انتهى رأى اللجنة المشتركة إلى الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز س . ص لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمـع دول الساحل والصحراء (س . ص)، الموقـع فـي القاهرة بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/4.

ووفق على اتفاق المقر الخاص بمركز س .ص لمكافحة الارهاببين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء ص.ص الموقع فى القاهرة بتاريخ 4\11\2021، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.