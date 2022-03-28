كسر في الحوض احالة للمعاش.. لمحات من حياة الراحل عهدي صادق

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لُقب عهدي صداق بـ خمس الدراما الفنية وبدأ حياته في أوائل السبعينات بأدوار صغيرة ولم تسنح له الفرصة بأخذ ادوار بطولة في مسيرته الفنية، لكنه كان موجود في الادوار الصعبة وظل محفور في ذاكرة المشاهدين، وقد أجاد ادوار الطيب والشرير واليهودي والوصولي والساحر والجاسوس وتميز بأسلوبه الهادي الرصين.

دوت الخليج يرصد لكم لمحات من حياة الراحل عهدي صادق وذلك خلال السطور القادمة.

كسر في الحوض احالة للمعاش

وقد تعرض الراحل الفنان عهدى صادق لحادث سقوط في أواخر السنة الماضية والتي تسبب في إصابته بكسر فى الحوض، وعلى إثرها قد تم نقله للمستشفى مما جعله يخضع لعملية جراحية آنذاك.

وقد تحدث الراحل عن تفاصيل إصابته، قائلًا: الحمد لله أنا بخير لكن وقعت فى البيت وحصل لى كسر فى الحوض وأتواجد حالياً بالمستشفى فى انتظار إجراء جراحة والحمد لله محدش مقصر معايا، وكل الناس بتسأل عني والنقابة مهتمة ومعنديش أي مشكلة.

سر إختفاء عهدي صادق عن الوسط الفني

وقد صرح الراحل في لقاء صحفي سابق عن سر إختفائه عن الوسط الفني، قائلًا: “أنا موجود” وأكد في هذه العبارة أنه حتى الاَن لدية القدرة علي العطاء للوسط الفني بالرغم من توارث الأدوار والأبطال والتغيير السائر داخل الوسط مع تقدمه الشديد في العمر حيث أصبح في بداية السبعينات من عمره لكنه يؤكد على تواجده وقدرته على تكملة المسيرة مع تغير الزمان وتقدم العمر وفقدانه لبعض رفاق عمره لكنه مازال صامدًا.

وأضاف حينها أنه بالرغم من عدم حصوله على أدوار بطولة مسبقًا لكن قد حصل على حب الناس ويكفيه هذا الشئ.

معلومات عن عهدي صادق

اسمه بالكامل عهدي صادق بشاي، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية وله العديد من المسلسلات مثل : مسلسل ليالي الحلمية عام 1987، مسلسل رأفت الهجان ج1عام 1987، مسلسل بوابة الحلواني عام 1992، مسلسل أرابيسك عام 1994، مسلسل حلم الجنوبي عام 1995.

بالإضافة إلى مسلسل زيزينيا عام 1997، ومسلسل جحا المصري عام 2002، مسلسل فارس بلا جواد عام 2002، وأخيرًا مسلسل هيمه عام 2008.

كما قد شارك الراحل عهدي صادق في عدة أفلام سينمائية مثل: فيلم المتوحشة عام 1979، فيلم أنياب عام 1981، فيلم الكيف عام 1985، فيلم اليوم السادس عام 1986، فيلم شحاذون ونبلاء عام 1991 وغيرها من الأعمال الفنية الأخرى.