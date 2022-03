أوسكار 2022.. كرستين ستيورات تُقبل خطيبتها ديلان ماير بإطلالة جريئة «فيديو»

/688627/أوسكار-2022-كرستين-ستيورات-تقبل-خطيبتها ديلان-ماير-بإطلالة-جريئة--فيديو

دوت الخليج يرصد لكم إثارة الفنانة الأمريكية كرستين ستيورات للجدل بسبب إطلالتها في حفل توزيع جوائز الأوسكار وذلك خلال السطور القادمة.

كرستين ستيورات وخطيبتها ديلان ماير

وظهرت كرستين ستيورات على السجادة الحمراء للحفل بملابس غريبة حيث أرتدت شورت باللون الأسود على قميص أبيض وجاكيت أسود واعتمدت إكسسوارات رقيقة وكانت قصة الشعر تليق بها.

وقد نشرت مجلة Variety عبر صفحتها الرسمية بتويتر، مقطع لكرستين ستيورات أمام عدسات المصورين لإلتقاط الصور برفقة خطيبتها الممثلة والسناريست ديلان ماير، وقد تم التقاط صورة لهم أثناء تبادلهما قبلة على الريد كاربت.

كرستين ستيورات أفضل ممثلة

ومن الجدير بالذكر، أن تم ترشيح كرستين ستيورات للفوز بجائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي، وذلك تكريمًا لها عن دورها في فيلم Spencer، والذي تدور قصته على تسليط الضوء على السنوات الأخيرة لحياة ديانا أميرة ويلز إلى جانب كل من بينيلوبي كروز، و نيكول كيدمان، جيسيكا تشاستاين، أوليفيا كولمان.

حفل توزيع جوائز الأوسكار

وقد انطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022، في الساعات الماضية من صباح يوم الأحد 27 مارس وذلك على مسرح دولبي بلوس أنجلوس، وشارك في حفل جوائز الأوسكار بدورتها الـ قائمة من كبار النجوم وكان على رأسهم ليدي جاجا وزوي كرافيتز، وليلى جيمس وهولي بيري دانيا كالويا، لوبيتا نيوجو، جيمي لي كيرتيز، ورامي مالك وجيسون موموا، جون ترافولتا.

وقدم الحفل من خارج هوليوود عدد كبير من المشاهير كان على أبرزهم دي جي خالد وراشيل زيجلر التي نسوا أن يدعوها في البداية وكذلك سيرينا وفينوس ويليامز، وتيفاني حاديش، وجيك جيلينها وغيرهم.

جوائز الأوسكار

وكانت جائزة أفضل فيلم لـ Coda وجائزة أفضل ممثل لـ ويل سميث عن فيلم King Richard وأفضل ممثلة لـ جيسيكا شاستاين عن فيلم The Eyes of Tammy Faye وأفضل إخراج لـ جين كامبيون عن فيلم The Power Of The Dog وأفضل ممثل مساعد لـ تروي كوستر عن فيلم Coda وغيرهم.