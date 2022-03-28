وزير النقل يستقبل وفد البنك الاوربي للإستثمار EIB لمتابعة الموقف الحالي للمشروعات...

الوزير : القيادة السياسية وجهت بدعم كل شركات القطاع الخاص، و كافه وسائل المواصلات الحديثه سيتم إسناد ادارتها وتشغيلها الى مشغلين قطاع خاص دوليين متخصصين

2. الاتوبيسات الكهربائية بدأ تصنيعها في مصر وكافة وسائل المواصلات خلال وبعد مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ ستكون صديقة للبيئة

استقبل الفريق مهندس /كامل الوزير - وزير النقل وفد البنك الاوربي للإستثمار EIB برئاسة السيدة / فلافيا بلانزا مدير عمليات التمويل بدول جوار الاتحاد الأوروبي وذلك لمتابعة الموقف الحالي للمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في كافة قطاعات النقل

في بداية اللقاء اشاد الوزير بالتعاون الايجابي بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات مثل مساهمة البنك في تمويل تنفيذ مشروعات المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو وتطوير الخطين الأول والثاني للمترو وكذلك في المساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالاسكندرية ومشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير وتحويله الى مترو كهربائي و التعاون في تمويل مشروع تطوير نظم الاشارات على خط طنطا / المنصورة / دمياط وازدواج المسافة من المنصورة / دمياط مؤكدا على التطلع الى مزيد من التعاون خاصة وان وزارة النقل لديها عدد كبير من المشروعات في شتى المجالات والتي من الممكن ان تكون مجالا جديدا للتعاون المثمر بين الجانبين مضيفا أن هذه المشروعات تساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين والربط مع دول الجوار وتحقيق التنمية في مصر ودول الجوار

واشادت السيدة فلافيا بلانزا بالتعاون مع وزارة النقل في تنفيذ عدد من المشروعات خاصة وان دعم قطاعات النقل من اولويات البنك كما يوجد اهتمام خاص بمشروعات النقل الصديقة للبيئة وبالتحول الرقمي في قطاع النقل بالاضافة الى الاهتمام بالتعاون مع وزارة النقل في مجال النقل النهري والقطار الكهربائي ابوقير /بورسعيد والوحدات المتحركة بالسكة الحديد والميناء الجاف بدمياط كما اكد وفد البنك على المشاركة بوفد رفيع المستوى في مؤتمر المناخ COP27 الذي سينعقد في شرم الشيخ في نوفمبر القادم

واكد وزير النقل على الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل في التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل الكهربائية الصديقة للبيئة مثل شبكة القطار الكهربائي السريع باجمالي اطوال 2000 كم والقطار الكهربائي الخفيف LRT ومشروعي المونوريل واتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري مضيفا ان الهدف الأساسي للوزارة يتمثل في تقديم وسائل مواصلات آمنة ونظيفة ومنضبطة وحديثه مشيرا الى الاهتمام الكبير بالاتوبيسات الكهربائية التي بدا تصنيعها في مصر وان كافة وسائل المواصلات خلال وبعد مؤتمر المناخ COP27 ستكون صديقة للبيئة مضيفا انه بالنسبة للتحول الرقمي في مجال النقل فان الوزارة تنفذ خطة شاملة في هذا المجال في كافة قطاعاتها لافتا الى مشروعات النقل الذكي على الطرق ITS الجاري تنفيذه والتحصيل الالكتروني في الموانئ المصرية والدفع الالكتروني في مترو الانفاق وبدء تركيب بوابات التذاكرالالكترونية في 5 محطات سكة حديد كمرحلة اولى وهي محطات سيدي جابر ومصر بالاسكندرية و رمسيس والجيزة ودمنهور

كما اشار الفريق مهندس / كامل الوزير إلى توجيهات القيادة السياسية بدعم كل شركات القطاع الخاص، خاصة أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد مشيراً إلى ان كافه وسائل المواصلات الحديثه مثل شبكه القطارات الكهربائيه السريعه والقطار الكهربائي الخفيفLRT والمونوريل و واتوبيسات BRT سيتم إسناد ادارتها وتشغيلها الى مشغلين قطاع خاص دوليين متخصصين وان هناك أنشطة عديدة مطروحة للاستثمار في كافة قطاعات النقل

وتم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة خلال الفترة القادمة بين المختصين من الجانبين لتحديد مجالات التعاون المستقبلي المشترك وفقا لاولويات وزارة النقل