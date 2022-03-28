جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم الاثنين، عددا من صوامع مركز ومدينة طنطا للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال موسم القمح 2022 والذى سيبدأ فى الأول من شهر أبريل المقبل، ومتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال المحصول وتخزينه بطريقة صحيحة واستيعاب الكميات المتوقعة لهذا الموسم.





وأكد رحمى، استمرار جولات المتابعة والمرور على المواقع التخزينية من صوامع وشون أسمنتية ومعدنية لرفع كفاءتها الاستيعابية وتوفير شروط الحماية المدنية بها؛ لضمان إتمام عملية تخزين جيدة تضمن الحفاظ على جودة محصول القمح. وتفقد المحافظ صومعة طنطا القابضة والتى تبلغ سعتها التخزينية 45000 طن قمح، كما تفقد المحافظ الأعمال بصومعة طنطا المعدنية والتى تبلغ سعتها التخزينية 20000 طن، وصومعة شبشير الحصة بسعة تخزين 15000 طن، وشونة الريان الأسمنتية بسعة تخزينية 6000 طن. ورافق المحافظ خلال جولته المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، وحسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، وعادل داوود رئيس حى أول طنطا ومحمود عيسى رئيس حى ثان طنطا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الغربية: استمرار جولات متابعة الصوامع والشون استعدادا لموسم القمح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.