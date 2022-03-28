وزيرات وعميدات.. احتفالية كبرى بجامعة القاهرة لتكريم المرأة غدا

جدة - نرمين السيد - تنظم جامعة القاهرة بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة "احتفالية لتكريم المرأة المصرية" يعقبها حفل فنى لكورال وأوركسترا طلاب جامعة القاهرة، فى الثانية عشرة ظهرغد" الثلاثاء" بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والمستشار حسين مصطفى فتحى رئيس هيئة قضايا الدولة.





وتأتى الاحتفالية لتكريم عدد من السيدات ممن لهن إسهامات متميزة فى الحكومة المصرية والمجتمع المدنى والإعلام، إذ سيتم تكريم عدد من الوزيرات وعميدات كليات جامعة القاهرة وعدد من السيدات البارزات فى المجتمع المصرى.

وعلى هامش الاحتفالية، وفى إطار التعاون بين مؤسسات الدولة، تم الاتفاق بين الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والمستشار حسين مصطفى فتحى رئيس هيئة قضايا الدولة، على التعاون المشترك وعقد شراكة بين الجامعة والهيئة للاستفادة من الإمكانات المشتركة للطرفين فى مجالات التعليم والتدريب من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية بين الكليات المعنية والمراكز المختصة بالجامعة وما يناظرها فى هيئة قضايا الدولة، إلى جانب معاونة الباحثين من أعضاء هيئة قضايا الدولة فى مجال الدراسات القانونية من خلال توفير المراجع والفهارس العلمية بمكتبات جامعة القاهرة.