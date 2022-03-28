حياة كريمة.. فحص 1471 مواطنا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الاثنين، أنه تم الكشف على 1471 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية كفر العجمى مركز بيلا وصرف العلاج بالمجان وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وقالت الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، فى بيان اليوم، إن القافلة ضمت 12 عيادة فى عشرة تخصصات طبية وهى الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنسا والجراحة العامة والأسنان والرمد والأنف والأذن" إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الآشعة المتنقلة وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من أهالى القرية. وأوضح الدكتور مجدى شنح منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أنه تم فحص 1471 مواطنا وخضع 93 مريضا للكشف المبكر عن الضغط والسكر وإجراء التحاليل الطبية لـ 179 مريضا وآشعة لـ 28 مريضا والتقارير طبية لثلاثة مرضى وتحويل 49 مريضا لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج. وأكد أنه تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد انتفع بها 821 مواطنا.

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