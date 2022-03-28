عاجل- الصحة: 7 مكاتب لتطعيمات الحمى الصفراء ومسحات كورونا لمشجعى المنتخب

جدة - نرمين السيد - ووجه القائم بعمل وزير الصحة والسكان، بتخصيص سبعة من مكاتب الصحة، وهى: مكتب صحة المحكمة بشارع الحجاز. ومكتب صحة مدينة نصر أول بطريق النصر. مكتب صحة التجمع الأول أمام جهاز التجمع الاول. ومكتب صحة المعادى بميدان التعاون. مكتب صحة قصر النيل ( منطقة غرب القاهرة الطبية )، 2 شارع رضا من شارع المبتديان السيدة زينب أمام مستشفى المنيرة. مكتب صحة شريف ( منطقة الساحل الطبية )، 37 شارع محمد الهوارى- الخلفاوى بجوار محطة المترو مباشرة. مكتب صحة مدينة نصر ثان ( منطقة غرب مدينة نصر الطبية ) الحى السادس بجوار مستشفى جراحات اليوم الواحد. يأتى ذلك لتطعيم المشجعين المصريين المسافرين للسنغال دعما لمنتخب مصر فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم بالإضافة إلى توفير مسحات كورونا من خلال فرق طبية يتم توفيرها بتلك المكاتب من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة الثالثة عصرا؛ دعما لمنتخبنا الوطنى الذى يخوض مباراة الإياب ضد منتخب السنغال، فى المرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. متمنيا الفوز لمنتخبنا الوطنى.

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