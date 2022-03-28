كامل الوزير يبحث مع البنك الأوروبى التعاون فى قطاعات النقل

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس كامل الوزير، وزير النقل وفد البنك الأوروبى للاستثمار EIB برئاسة فلافيا بلانزا مدير عمليات التمويل بدول جوار الاتحاد الأوروبى وذلك لمتابعة الموقف الحالى للمشروعات المشتركة الجارى تنفيذها والتعاون المستقبلى فى كل قطاعات النقل.





وأشاد كامل الوزير بالتعاون الايجابى بين الجانبين فى تنفيذ عدد من المشروعات مثل مساهمة البنك فى تمويل تنفيذ مشروعات المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو وتطوير الخطين الأول والثانى للمترو، وكذلك فى المساهمة فى تمويل مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية ومشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير وتحويله الى مترو كهربائى والتعاون فى تمويل مشروع تطوير نظم الإشارات على خط طنطا / المنصورة / دمياط وازدواج المسافة من المنصورة / دمياط، مؤكدا التطلع إلى مزيد من التعاون، خصوصا وأن وزارة النقل لديها عدد كبير من المشروعات فى شتى المجالات والتى من الممكن أن تكون مجالا جديدا للتعاون المثمر بين الجانبين، مضيفا أن هذه المشروعات تساهم فى تسهيل حركة تنقل المواطنين والربط مع دول الجوار وتحقيق التنمية فى مصر ودول الجوار

وأشادت فلافيا بلانزا بالتعاون مع وزارة النقل فى تنفيذ عدد من المشروعات خاصة وان دعم قطاعات النقل من أولويات البنك كما يوجد اهتمام خاص بمشروعات النقل الصديقة للبيئة وبالتحول الرقمى فى قطاع النقل، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعاون مع وزارة النقل فى مجال النقل النهرى والقطار الكهربائى أبوقير/بورسعيد والوحدات المتحركة بالسكة الحديد والميناء الجاف بدمياط، كما أكد وفد البنك على المشاركة بوفد رفيع المستوى فى مؤتمر المناخ COP27 الذى سينعقد فى شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.

وأكد وزير النقل الاهتمام الكبير الذى توليه وزارة النقل فى التوسع فى تنفيذ مشروعات وسائل النقل الكهربائية الصديقة للبيئة مثل شبكة القطار الكهربائى السريع بإجمالى أطوال 2000 كم والقطار الكهربائى الخفيف LRT ومشروعى المونوريل وأتوبيسات BRT التى سيتم تسييرها على الطريق الدائرى، مضيفا ان الهدف الأساسى للوزارة يتمثل فى تقديم وسائل مواصلات آمنة ونظيفة ومنضبطة وحديثه، مشيرا إلى الاهتمام الكبير بالاتوبيسات الكهربائية التى بدأ تصنيعها فى مصر وأن كل وسائل المواصلات خلال وبعد مؤتمر المناخ COP27 ستكون صديقة للبيئة.

وأضاف أنه بالنسبة للتحول الرقمى فى مجال النقل فان الوزارة تنفذ خطة شاملة فى هذا المجال فى كل قطاعاتها، لافتا إلى مشروعات النقل الذكى على الطرق ITS الجارى تنفيذه والتحصيل الإلكترونى فى الموانئ المصرية والدفع الإلكترونى فى مترو الأنفاق وبدء تركيب بوابات التذاكرالإلكترونية فى 5 محطات سكة حديد كمرحلة اولى وهى محطات سيدى جابر ومصر بالإسكندرية ورمسيس والجيزة ودمنهور.

كما أشار المهندس كامل الوزير إلى توجيهات القيادة السياسية بدعم كل شركات القطاع الخاص، خاصة أن المناخ الاستثمارى فى مصر مناخ واعد، مشيرا إلى أن كل وسائل المواصلات الحديثة مثل شبكة القطارات الكهربائية السريعة والقطار الكهربائى الخفيفLRT والمونوريل وواتوبيسات BRT سيتم إسناد إدارتها وتشغيلها إلى مشغلين قطاع خاص دوليين متخصصين وان هناك أنشطة عديدة مطروحة للاستثمار فى كافة قطاعات النقل.

وتم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة خلال الفترة المقبلة بين المختصين من الجانبين لتحديد مجالات التعاون المستقبلى المشترك وفقا لأولويات وزارة النقل.