الكنيسة الكلدانية تنعى الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب

جدة - نرمين السيد - تقدم الأب بولس ساتى المدبر البطريركى للكلدان ورئيس الطائفة فى مصر، بخالص العزاء لغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق ولسائر أساقفة وكهنة وراهبات ومؤمنى الكنيسة القبطية الكاثوليكية لرقاد مثلث الرحمات الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب، البطريرك الشرفى للكنيسة القبطية الكاثوليكية.





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