/688631/وفاة-الفنان-عهدي-صادق-عن-عمر-يناهز-71-عاما

توفى الفنان عهدي صادق اليوم الموافق 28 من مارس الجاري لعام 2022 عن عمر يناهز 71 عامًا، إثر تعرضه لأزمة صحية ونقله للعناية المركزى الأيام الماضية والتي أسفرت عن وفاته منذ قليل.

دوت الخليج يرصد لكم وفاة الفنان عهدي صادق عن عمر يناهز 71 عامًا نتيجة تعرضه لأزمة صحية

الفنان عهدي صادق

والفنان عهدي صادق من مواليد عام 1950 وبدأ حياته الفنية أوائل السبعينات بأدوار محدودة وقد ووصلت أعماله إلى أكثر من 240 عمل خلال مسيرته الفنية.

تطورات عهدي صادق الصحية قبل وفاته

ومن الجدير بالذكر، أن كشفت سامية جاهين ابنة الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن عدم استقرار حالة صدقي قائلة: "شكرا لكل الناس اللي بتتصل وبتبعت عشان تطمئن على عمو عهدي صادق وباعتذر إني مش عارفة أرد على كل الرسايل والمكالمات".

وتابعت: "عمو عهدي فعلا حالته مش مستقرة ودخل العناية المركزة امبارح والزيارات ممنوعة بأمر الأطباء، هو بيتلقى أفضل رعاية طبية تحت إشراف وإهتمام و رعاية صديقه الأستاذ الدكتور رفيق رشاد وفريقه الطبي الأكثر من رائع.. أرجوكم تدعوله ربنا يخفف عنه ويلطف بيه وبينا".

أزمة عهدي صادق الصحية

وكان قد أعلن الفنان صبري عبدالمنعم عن أزمة عهدي صادق من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال الأيام الماضية قال فيه: «صديق العمر عهدي صادق بالعناية المركزة بمركز القاهره لأمراض الكلي في حالة غير جيدة، ادعوا له بالشفاء»

كانت بداية مسيرته الفنية في فترة السبعينيات عن طريق أدائه لبعض الأدوار القصيرة لم يحصل على فرصة أخذه للبطولة في أي عمل فني حتى الآن ولكن على الرغم من كل هذا إلا أن هذه الأدوار الصغيرة جعلت له مكانة مميزة داخل الوسط الفني وداخل قلوب المشاهدين كما أن عدد الأدوار التي قام بها خلال مسيرته الفنية تصل إلى عدد أكثر من 200 دور وكان له القدرة على القيام بكل الأدوار في كل الأشكال وبطرق مختلفة .

بعد عمله في المسرح الخاص بالدولة تم رفعه على المعاش وأصبح يعيش من هذا المعاش على الرغم من أنه مبلغ صغير كما أن الإذاعة والتليفزيون من حين لآخر يرسلون إليه ليقدم بعض الأعمال.