القبض على المتهم بالتخلص من والدته بـ سكيـ ــن بسبب خلافات مالية بنجع حمادي بقنا

ألقت وحدة مباحث نجع حمادي، المتهم بالتخلص من والدته، بعد أن سدد لها 3 طعنات بنجع حمادي، بسبب خلافات مالية.

دوت الخليج

تلقى اللواء مسعد أبو سكين ، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع آمنة . م ا، 52 عاما، ربة منزل، إثر إصابتها بثلاث طعنات بقرية القناوية في مركز نجع حمادي.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم في الواقعة حسام.م، 30 عاما، نجل المجني عليها، حاصل على ليسانس شريعة، قتل والدته بثلاثة طعنات بسبب خلافات مالية.

وأشارت التحريات إلى أن المجني عليها ، أعطت لنجلها المتهم 1500 جنيه لإجراء عملية ولادة لزوجته منذ أيام، وعاد المتهم لطلب مبلغ مالي آخر من والدته، فرفضت، فسدد لها 3 طعنات بسلاح أبيض حتى فارقت الحياة.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتمكنت وحدة مباحث نجع حمادي من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات.

آثار طعنات متفرقة بالجسم

بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل غارقة في دمائها بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وبها آثار طعنات متفرقة بالجسم، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، بصحبة قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة آمنة.م.ا، تبلغ من العمر 52 عاما، ربة منزل، وبها آثار لـ 3 طعنات نافذة بالجسم بمركز نجع حمادي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام ببهجورة تحت تصرف النيابة.

المتهم في الواقعة ابن المجني عليها ويدعى حسام

على الفور شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث وتبين بعد عمل التحريات اللازمة، أن المتهم في الواقعة ابن المجني عليها ويدعى حسام.م، يبلغ من العمر 30 عاما، حاصل على ليسانس شريعة، وتخلص من والدته بطعنها عدة طعنات بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية.

وأوضحت التحريات أن المجني عليها أعطت لابنها المتهم 1500 جنيه لإجراء عملية ولادة لزوجته منذ أيام، وعاد المتهم لطلب مبلغ مالي آخر من والدته، فرفضت، فسدد لها 3 طعنات بسلاح أبيض حتى فارقت الحياة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق أخر تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع سائق، في تصادم سيارة كبود كان يقودها، وسيارة شرطة بمركز دشنا شمالي قنا.

انتقلت القيادات الأمنية إلى مقر البلاغ، وجاري نقل الجثة إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.