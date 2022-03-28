/688632/الأرصاد-ارتفاع-درجات-الحرارة-أول-شهر-رمضان-والعظمي-بالقاهرة-34

قالت دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامى للأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاع تدريجى لدرجات الحرارة على مدار الأسبوع، لافتة أن درجات الحرارة سترتفع 3 درجات مئوية مقارنة بالأسبوع الماضى وذلك نتيجة للكتل الهوائية القادمة من شبه الجزيرة العربية.

دوت الخليج جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صباح الخير يا مصر" الذى يذاع على الفضائية الأولى. درجات الحرارة أول شهر رمضان وأشارت غانم، إلي أن الطقس سيكون دافئ على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى , وحار على الصعيد مائل للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة على كافة أنحاء الجمهورية. وأضافت عضو المركز الإعلامى للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع زيادة درجات الحرارة فى نهاية الأسبوع لتصل العظمى إلى 34 درجة مئوية والصغرى تتراوح بين 14 لـ 16 درجة مئوية. وأكدت غانم، أن درجة الحرارة فى بداية شهر رمضان ستصل إلى 34 درجة مئوية، مضيفة:عدم شعورنا بالحرارة العالية وذلك لإنخفاض الرطوبة، فضلا عن وجود الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. ونصحت غانم، بالاستمرار فى ارتداء الملابس الشتوية بسبب إنخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل.

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