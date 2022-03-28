ندوة بكلية علوم القاهرة اليوم حول دور الملكية الفكرية فى دعم الجامعات

الندوة تستهدف نشر الوعي بتسجيل براءات الاختراع والابتكار وتحقيق استقلالية المخترعين وضمان حقوقهم

تنظم كلية العلوم جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة اليوم، ندوة بعنوان "دور الملكية الفكرية في دعم الجامعات"، بقاعة ابن سينا بمقر الكلية، تحاضر فيها الدكتورة هبة الرحمن أحمد رئيس نقابة المخترعين المصريين، وبحضور الأساتذة والطلاب، وذلك في إطار حرص الجامعة على نشر الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية لدى منتسبيها.

وتهدف الندوة إلى نشر الوعي بين الطلاب بكيفية تسجيل براءات الاختراع والابتكار الخاصة بهم والتي تُعد من أهم حقوق الملكية الفكرية، بما يساهم في استقلالية المخترعين وضمان حقوقهم في اختراعاتهم وابتكاراتهم الجديدة، وحمايتها، وتحقيق طموحاتهم.

وتأتي الندوة في إطار تنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة في الاهتمام بدعم حقوق أصحاب الإبداع الفكري والاهتمام بحقوق الملكية الفكرية من خلال تشجيع التطبيق العملي والاستخدام الاقتصادي لنتائج البحوث، ودعم التحقيق العلمي والبحثي، وتوفير الوعي القانوني عند ممارسة الأنشطة البحثية، بالإضافة إلى الحرص على فتح المسارات الإبداعية أمام منتسبيها، وتنمية قدراتهم ووعيهم، وتعزيز منتجاتهم الإبداعية و ابتكاراتهم واختراعاتهم، والارتقاء بثقافة الإبداع والابتكار لديهم.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة أطلقت الإصدار الأول من "سياسة الملكية الفكرية" بهدف تعزيز سمعة الجامعة كمؤسسة أكاديمية بحثية لها مكانتها وسمعة الباحثين المنتمين لها، وحرصت على إنشاء مكتب لحماية حقوق الملكية الفكرية يختص بتنفيذ هذه السياسة، والتأسيس لحقوق الباحثين والطلاب في الامتلاك والحماية والاستغلال المالي للملكيات الفكرية الناتجة عن أنشطتهم أثناء ممارستهم لأعمالهم وواجباتهم داخل الجامعة.