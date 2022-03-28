انعقاد ثاني جلسات الاجتماع الوزارء العربي الأمريكي في النقب

انعقدت صباح اليوم الجلسة الثانية من في الاجتماع السداسي لوزراء خارجية الولايات المتحدة، والإمارات، والمغرب، والبحرين، المقام في النقب بدعوة من وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد.
ونشرت وزارة الخارجية تغريدة بأن وزير الخارجية، سامح شكري، يحضر الاجتماع.
وكان شكري قد وصل إلى إسرائيل أمس الأحد للمشاركة في الاجتماع مع وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب، وإسرائيل.
وتستمر اللقاءات ليومين، وتركز على العديد من الملفات، منها الملف الإيراني وتداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية وأوجه التعاون بين الدول المشاركة لمواجهة التحديات المشتركة.
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