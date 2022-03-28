الكنيسة الكاثوليكية تعلن وفاة الأنبا أنطونيوس نجيب

جدة - نرمين السيد - وقالت الكنيسة الكاثوليكية فى بيان اليوم الإثنين، أن الأنبا أنطونيوس رحل عقب مسيرة حافلة بالتفانى والمحبة والعطاء، لنصلى حتى يمنح الله الكنيسة دعوات صالحة على مثاله، وسنوافيكم بترتيبات الجنازة لاحقًا.

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