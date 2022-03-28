محافظ القاهرة: إنشاء مشروعات للأرامل والمطلقات وفقا لقدرات كل أسرة

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة على أهمية الدور الذى يقوم به جهاز تشغيل الخريجين بالمحافظة فى تأهيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم ودعم المشروعات الصغيرة والمرأة المعيلة.





وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة والجمعيات والمؤسسات الأهلية من أجل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية من خلال العمل على التدريب على إنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وفقا لقدرات كل أسرة كمشروعات صغيرة تمثل مصدر رزق يساعد الأسرة على الإنفاق على أبنائهم

وأشار محافظ القاهرة إلى أن جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة ينظم عدة برامج تهدف إلى مساعدة المرأة على البدء فى مشروع صغير ضمن محور التمكين الاقتصادى للمرأة أحد محاور استراتيجية مصر 2030 والتى تحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خاصة المرأة الفقيرة والمعيلة والمساعدة على تمكينها اقتصاديا.

وذكر محافظ القاهرة انه يتم حاليا بالتعاون مع المجلس القومى للأمومة والطفولة تنظيم دورات بحى منشأة ناصر لتدريب السيدات عل مهنة الخياطة تساعد على دمج المرأة فى المجتمع من خلال مساهمتها فى سوق العمل حيث تقوم المتدربات بعمل إنتاج حقيقى ويتم إلحاقهم بالمعارض التى يقوم بها الجهاز لعرض منتجاتهم ومساعدتهم فى تسويقها، كما يتم منحهم شهادات فى نهاية التدريب.