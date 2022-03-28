«لمواجهة الزيادة السكانية فى مصر»..إنشاء هيئة جديدة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية بمناقشات الشيوخ اليوم

/688628/لمواجهة-الزيادة-السكانية-فى-مصرإنشاء-هيئة-جديدة-مستقلة-تابعة-لرئاسة-الجمهورية-بمناقشات-الشيوخ-اليوم

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الإثنين، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر من حيث الحلول والمقترحات التي تدور حولها، والتى انتهت لأهمية إنشاء هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية لضبط عملية النمو السكانى فى مصر.

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قانون التأمين الموحد

وكان قد انتهي المجلس من الموافقة على 118 مادة من مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، أمس الأحد، حيث استكملت ماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

يستهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إعادة تنظيم برامج التأمين، ومعالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.

ويسعى التشريع لمواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.

ويستهدف كذلك وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة، وكذلك إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.