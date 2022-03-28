اليوم.. منتخب الشباب يواجه سلوفاكيا وديا

يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر، اليوم الاثنين، مباراته الودية الثانية أمام منتخب سلوفاكيا على ستاد الإسماعيلي الرياضى في تمام الرابعة عصرا، استعدادا للمشاركة في بطولة أمم افريقيا للشباب تحت 19 سنة ، التي تستضيفها مصر العام المقبل، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب 2023 في اندونيسيا.

يرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخاض المنتخب مؤخرا سلسلة من المباريات الودية، افتتحها بمواجهة الفريق الأول بنادى الطيران بملعب حرس الحدود وانتهت بالتعادل السلبى، قبل أن يواجه منتخب سلوفاكيا بملعب الإسماعيلي الرياضى وانتهت بالخسارة بهدف دون رد، والتقى أمس المنتخب نادى النوبى بملعب ميركيور الإسماعيلية وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب ، محمود حابر مديرا فنيا، وكرم مرسى مدربا عاما ، وحمدى حمدان مدربا ، وايهاب جلال مدربا لحراس المرمى.

منتخب مصر الأول

ويستعد منتخب مصر لمباراته غداً الثلاثاء، أمام نظيره السغال، والتى من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن تصفيات كأس العالم بقطر 2022.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء، أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي، إمام عاشور- محمد مجدي قفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.

أرقام مصطفي محمد ومروان حمدي

خاض مصطفي محمد 22 مباراة فريق جالاتا سراي التركي، أحرز 6 أهداف، أسيست 3،مشاركة 968دقيقة .

فيما مروان حمدي 12 مباراة خاضها، أحرز 6 أهداف ، أسيست واحد، 1069 دقيقة شارك فيها في جميع المباريات مع سموحة

وفضل كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر ضم مروان حمدي مهاجم سموحة عن محمد شريف مهاجم الأهلي و أحمد حسن "كوكا" مهاجم كونيا سبور التركي، حيث يرى في مروان حمدى المهاجم المناسب لطريقة لعب المنتخب، بالإضافة إلى التزامه بالأدوار الدفاعية المطلوبة ومساعدة زملائه فى غلق المساحات عند فقدان الكرة، وتنفيذه تعليمات الجهاز الفنى.