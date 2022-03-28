ترتيب جدول الدوري السعودي موسم 2022

حقق فريق الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الماضي، وصعد إلى دوري أبطال آسيا رفقة الشباب والاتحاد، و فريق الفيصلي الذي صعد من بوابة الكأس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما هبط فريق القادسية الموسم الماضي والوحدة والعين بعد أن أنهوا الموسم في المراكز الثلاثة الأخيرة، بينما تأهل الثلاثي الطائي والحزم والفيحاء.

ترتيب الدوري السعودي

الاتحاد السعودي 60 نقطة

الهلال 49 نقطة

النصر 48 نقطة

الشباب 47 نقطة

ضمك 42 نقطة

أبها 32 نقطة

الفتح 31 نقطة

ألفيحاء 30 نقطة

الرائد29 نقطة

الأهلي 28 نقطة

الفيصلي 28 نقطة

الطائي 27 نقطة

التعاون 26 نقطة

الباطن 25 نقطة

التافاق 24 نقطة

الحزم 14 نقطة.

انتهت مباراة التعاون أمام أبها بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، ضمن مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين.وشهدت المباراة تألق لافت لمصطفى فتحي، الذي واصل الأداء الجيد الذي يقدمه منذ انضمامه للفريق لسعودي من الزمالك في إنتقالات يناير.

ونجح مصطفى فتحي في تسجيل هدف التعاون الوحيد في اللقاء بالدقيقة 17، بتصويبة من فوق المدافعين بعد الخروج الخطأ من حارس أبها.

ثم تعادل أبها في الدقيقة 44 من ركلة جزاء سجلها الدولي التونسي سعد بقير، لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين الذان حاولوا عدة محاولات للفوز بالمواجهة.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد التعاون للنقطة رقم 26 في المركز الثالث عشر، بينما أصبح يمتلك أبها 32 من النقاط بالمركز السادس.

وساهم مصطفى فتحي في الدوري السعودي في 6 أهداف خلال 7 مباريات، حيث سجل 5 وصنع هدف، في إنطلاقه مميزه للاعب الزمالك السابق.

حقق الهلال الفوز على نظير النصر بنتيجة 2/1، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحريمين الشريفين.

وشهد اللقاء إثارة كبيرة بين الفريقين وكان كل فريق منهما يريد الانتصار، وتحقيق الفوز ليتأهل للدور نصف النهائي من البطولة، حتى حسم الهلال في الأخير التأهل لصالحه.

وأفتتح تاليسكا الأهداف للتعاون في الدقيقة 17، ثم تعادل الهلال عن طريق أوديون إيجالو في الدقيقة 62، وحسم سالم الدوسري الفوز للهلال وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.