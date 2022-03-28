/688616/القائمة-الكاملة-لجوائز-الأوسكار-تتويج-ويل-سميث-عقب-صفعه-لكريس-روك
انتهت منذ قليل حفل توزيع جوائز الأوسكار بنسخته ٩٤ التي اقيمت على مسرح دولبي بلوس أنجلوس. ونال النجم العالمي ويل سميث جائزة أفضل ممثل وذلك عقب أن صفع كريس روك بعد أن سخر من شعر زوجة ويل سميث لتصبح هذه اللقطة هي الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
دوت الخليج ينشر القائمة الكاملة لجوائز حفل الأوسكار ٢٠٢٠ التي اقيمت في ولاية لو أنجلوس
قائمة جوائز حفل الأوسكار ٢٠٢٠
جائزة أفضل فيلم
Coda
جائزة أفضل ممثل
ويل سميث عن فيلم King Richard
أفضل ممثلة
جيسيكا شاستاين عن فيلم The Eyes of Tammy Faye
أفضل إخراج
جين كامبيون عن فيلم The Power Of The Dog
أفضل ممثل مساعد
تروي كوستر عن فيلم Coda
أفضل ممثلة مساعدة
أريانا ديبوز عن فيلم West Side Story
أفضل مؤثرات بصرية
Dune
أفضل سيناريو أصلي
Belfast
No Time To Die من فيلم No Time To Die
أفضل فيلم رسوم متحركة
Encanto
Dune
أفضل موسيقى تصويرية
Dune
أفضل مؤثرات صوتية
Dune
أفضل تصوير أسينمائي
Dune
أفضل تصميم إنتاج
Dune
أفضل تصميم أزياء
Cruella
أفضل مكياج وتصفيف شعر
The Eyes Of Tammy Faye
أفضل فيلم أجنبي
Drive My Car الفيلم الياباني
أفضل فيلم وثائقي
Summer of Soul
أفضل سيناريو مقتبس
Coda
The Long Goodbye
أفضل فيلم وثائقي قصير
The Queen Of The Basketball
أفضل فيلم رسوم متحركة قصير
The Windshield Wiper
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