/688616/القائمة-الكاملة-لجوائز-الأوسكار-تتويج-ويل-سميث-عقب-صفعه-لكريس-روك

انتهت منذ قليل حفل توزيع جوائز الأوسكار بنسخته ٩٤ التي اقيمت على مسرح دولبي بلوس أنجلوس. ونال النجم العالمي ويل سميث جائزة أفضل ممثل وذلك عقب أن صفع كريس روك بعد أن سخر من شعر زوجة ويل سميث لتصبح هذه اللقطة هي الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج ينشر القائمة الكاملة لجوائز حفل الأوسكار ٢٠٢٠ التي اقيمت في ولاية لو أنجلوس قائمة جوائز حفل الأوسكار ٢٠٢٠ جائزة أفضل فيلم Coda جائزة أفضل ممثل ويل سميث عن فيلم King Richard أفضل ممثلة جيسيكا شاستاين عن فيلم The Eyes of Tammy Faye أفضل إخراج جين كامبيون عن فيلم The Power Of The Dog أفضل ممثل مساعد تروي كوستر عن فيلم Coda أفضل ممثلة مساعدة أريانا ديبوز عن فيلم West Side Story أفضل مؤثرات بصرية Dune أفضل سيناريو أصلي Belfast No Time To Die من فيلم No Time To Die أفضل فيلم رسوم متحركة Encanto Dune أفضل موسيقى تصويرية Dune أفضل مؤثرات صوتية Dune أفضل تصوير أسينمائي Dune أفضل تصميم إنتاج Dune أفضل تصميم أزياء Cruella أفضل مكياج وتصفيف شعر The Eyes Of Tammy Faye أفضل فيلم أجنبي Drive My Car الفيلم الياباني أفضل فيلم وثائقي Summer of Soul أفضل سيناريو مقتبس Coda The Long Goodbye أفضل فيلم وثائقي قصير The Queen Of The Basketball أفضل فيلم رسوم متحركة قصير The Windshield Wiper

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