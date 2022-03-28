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القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار.. تتويج ويل سميث عقب صفعه لكريس روك

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انتهت منذ قليل حفل توزيع جوائز الأوسكار بنسخته ٩٤ التي اقيمت على مسرح دولبي بلوس أنجلوس. ونال النجم العالمي ويل سميث جائزة أفضل ممثل وذلك عقب أن صفع كريس روك بعد أن سخر من شعر زوجة ويل سميث لتصبح هذه اللقطة هي الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج ينشر القائمة الكاملة لجوائز حفل الأوسكار ٢٠٢٠ التي اقيمت في ولاية لو أنجلوس

قائمة جوائز حفل الأوسكار ٢٠٢٠

جائزة أفضل فيلم 

Coda 

جائزة أفضل ممثل

ويل سميث عن فيلم King Richard 

أفضل ممثلة

جيسيكا شاستاين  عن فيلم The Eyes of Tammy Faye

أفضل إخراج

جين كامبيون عن فيلم The Power Of The Dog 

أفضل ممثل مساعد

تروي كوستر عن فيلم Coda 

أفضل ممثلة مساعدة

أريانا ديبوز عن فيلم West Side Story 

أفضل مؤثرات بصرية

Dune 

أفضل سيناريو أصلي

Belfast 

No Time To Die من فيلم No Time To Die 

أفضل فيلم رسوم متحركة 

Encanto 

Dune 

أفضل موسيقى تصويرية

Dune 

أفضل مؤثرات صوتية

Dune 

أفضل تصوير أسينمائي

Dune 

أفضل تصميم إنتاج

Dune 

أفضل تصميم أزياء

Cruella 

أفضل مكياج وتصفيف شعر

The Eyes Of Tammy Faye 

أفضل فيلم أجنبي

Drive My Car الفيلم الياباني 

أفضل فيلم وثائقي

Summer of Soul 

أفضل سيناريو مقتبس

Coda 

The Long Goodbye

أفضل فيلم وثائقي قصير

The Queen Of The Basketball 

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

The Windshield Wiper

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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