/688616/القائمة-الكاملة-لجوائز-الأوسكار-تتويج-ويل-سميث-عقب-صفعه-لكريس-روك

دوت الخليج ينشر القائمة الكاملة لجوائز حفل الأوسكار ٢٠٢٠ التي اقيمت في ولاية لو أنجلوس

قائمة جوائز حفل الأوسكار ٢٠٢٠

جائزة أفضل فيلم

Coda

جائزة أفضل ممثل

ويل سميث عن فيلم King Richard

أفضل ممثلة

جيسيكا شاستاين عن فيلم The Eyes of Tammy Faye

أفضل إخراج

جين كامبيون عن فيلم The Power Of The Dog

أفضل ممثل مساعد

تروي كوستر عن فيلم Coda

أفضل ممثلة مساعدة

أريانا ديبوز عن فيلم West Side Story

أفضل مؤثرات بصرية

Dune

أفضل سيناريو أصلي

Belfast

No Time To Die من فيلم No Time To Die

أفضل فيلم رسوم متحركة

Encanto

Dune

أفضل موسيقى تصويرية

Dune

أفضل مؤثرات صوتية

Dune

أفضل تصوير أسينمائي

Dune

أفضل تصميم إنتاج

Dune

أفضل تصميم أزياء

Cruella

أفضل مكياج وتصفيف شعر

The Eyes Of Tammy Faye

أفضل فيلم أجنبي

Drive My Car الفيلم الياباني

أفضل فيلم وثائقي

Summer of Soul

أفضل سيناريو مقتبس

Coda

The Long Goodbye

أفضل فيلم وثائقي قصير

The Queen Of The Basketball

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

The Windshield Wiper